Смузи из яблок со специями: этот богатый клетчаткой коктейль поможет избавиться от опасной мочевой кислоты

Если вы любитель вкусных и полезных смузи, попробуйте приготовить этот напиток из яблок. Эти фрукты богаты клетчаткой и биофлавоноидами, которые могут помочь контролировать уровень мочевой кислоты.
Мочевая кислота — это естественный продукт жизнедеятельности, образующийся в результате переваривания продуктов, содержащих пурины, таких как пиво, субпродукты, красное мясо.
Обычно организм отфильтровывает мочевую кислоту через почки. Однако если вы потребляете слишком много пурина или ваш организм не может достаточно быстро устранить этот побочный продукт, мочевая кислота может накапливаться в крови.
Этот полезный смузи из яблок обладает противовоспалительными свойствами благодаря таким специям, как корица, имбирь и мускатный орех.
Смешайте в блендере все ингредиенты.
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