Смузи из яблок со специями: этот богатый клетчаткой коктейль поможет избавиться от опасной мочевой кислоты

Яблочный смузи: как приготовить

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любитель вкусных и полезных смузи, попробуйте приготовить этот напиток из яблок. Эти фрукты богаты клетчаткой и биофлавоноидами, которые могут помочь контролировать уровень мочевой кислоты.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мочевая кислота — это естественный продукт жизнедеятельности, образующийся в результате переваривания продуктов, содержащих пурины, таких как пиво, субпродукты, красное мясо.

Обычно организм отфильтровывает мочевую кислоту через почки. Однако если вы потребляете слишком много пурина или ваш организм не может достаточно быстро устранить этот побочный продукт, мочевая кислота может накапливаться в крови.

Этот полезный смузи из яблок обладает противовоспалительными свойствами благодаря таким специям, как корица, имбирь и мускатный орех.

Ингредиенты

1 красное яблоко, нарезанное кубиками

1 чашка жирного греческого йогурта, без добавок

1 стакан миндального молока

1 стакан льда

2 столовые ложки миндального масла

1 чайная ложка семян брокколи

1 чайная ложка молотой корицы

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Щепотка молотого имбиря

Щепотка молотого мускатного ореха

Приготовление

Смешайте в блендере все ингредиенты.