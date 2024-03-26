Сливочный огуречный суп с нутом: отлично подходит для тех, кто следит за фигурой

Как приготовить холодный огуречный суп

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Наступила весна, не за горами и лето. Что может быть лучше в это время года, чем насладиться вкусным холодным супом, приготовленным из свежих огурцов, йогурта и специй.

Фото: flickr.com by Sonia Goyal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот суп готовится из отварного нута, который придаёт блюду кремовую текстуру и отлично подходит для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты

3 огурца

1 чашка нута

Листья кориандра

Чёрный перец по желанию

3 зубчика чеснока

1 чашка обезжиренного йогурта

2 перца чили

Чесночная соль по необходимости

1 столовая ложка оливкового масла

Вода по мере необходимости

Приготовление

Промойте и замочите нут на ночь, слейте воду и варите до готовности. Вымойте, очистите огурцы и нарежьте их небольшими кусочками. Возьмите блендер и добавьте огурец, зелёный перец чили, нут, йогурт, чёрный перец, соль и листья кориандра. Взбивайте, пока смесь не превратится в густой сливочный суп. Возьмите сковороду, добавьте оливковое масло вместе с чесноком, хорошо обжарьте и вылейте в суп, хорошо перемешайте. Украсьте так, как вам нравится, и наслаждайтесь!