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Сливочный огуречный суп с нутом: отлично подходит для тех, кто следит за фигурой

Как приготовить холодный огуречный суп

1:11
Еда

Наступила весна, не за горами и лето. Что может быть лучше в это время года, чем насладиться вкусным холодным супом, приготовленным из свежих огурцов, йогурта и специй.

Как приготовить холодный огуречный суп
Фото: flickr.com by Sonia Goyal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот суп готовится из отварного нута, который придаёт блюду кремовую текстуру и отлично подходит для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты

  • 3 огурца
  • 1 чашка нута
  • Листья кориандра
  • Чёрный перец по желанию
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 чашка обезжиренного йогурта
  • 2 перца чили
  • Чесночная соль по необходимости
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Вода по мере необходимости

Приготовление

  1. Промойте и замочите нут на ночь, слейте воду и варите до готовности. Вымойте, очистите огурцы и нарежьте их небольшими кусочками.
  2. Возьмите блендер и добавьте огурец, зелёный перец чили, нут, йогурт, чёрный перец, соль и листья кориандра. Взбивайте, пока смесь не превратится в густой сливочный суп.
  3. Возьмите сковороду, добавьте оливковое масло вместе с чесноком, хорошо обжарьте и вылейте в суп, хорошо перемешайте. Украсьте так, как вам нравится, и наслаждайтесь!
Холодный огуречный суп
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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