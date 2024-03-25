Готовим дома вкусную веганскую моцареллу: с кремовой текстурой и слегка кисловатым вкусом. Вы будете в восторге!

Как приготовить веганскую моцареллу

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Моцарелла — золотой стандарт итальянского сыра. Он наиболее известен своей кремовой текстурой и слегка кисловатым вкусом — сочетанием, которое обожают многие итальянцы.

Фото: Own work by Greg O'Beirne is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты

1 чашка бланшированных несолёных орехов кешью

1 стакан миндального молока

3 столовые ложки тапиоки

1,5 столовые ложки пищевых дрожжей

1/2 столовой ложки яблочного уксуса

1 чайная ложка розовой гималайской соли

Кубики льда

Приготовление

Наполните большую миску водой. Добавьте кубики льда и отставьте в сторону. Добавьте все оставшиеся ингредиенты в блендер. Взбивайте на полной скорости до получения однородной массы. Вылейте смесь в кастрюлю. Готовьте на среднем огне 2 минуты, пока не загустеет. Снимите кастрюлю с огня. Ложкой вычерпайте из смеси шарики и поместите их в ледяную воду. Оставьте шарики в ледяной воде на 5 минут или пока они не затвердеют. В готовом виде они должны стать эластичными. Достаньте шарики из воды с помощью шумовки и используйте их по мере необходимости.