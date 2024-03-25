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Готовим дома вкусную веганскую моцареллу: с кремовой текстурой и слегка кисловатым вкусом. Вы будете в восторге!

 Как приготовить веганскую моцареллу

1:10
Еда

Моцарелла — золотой стандарт итальянского сыра. Он наиболее известен своей кремовой текстурой и слегка кисловатым вкусом — сочетанием, которое обожают многие итальянцы.

 Как приготовить веганскую моцареллу
Фото: Own work by Greg O'Beirne is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты

  • 1 чашка бланшированных несолёных орехов кешью
  • 1 стакан миндального молока
  • 3 столовые ложки тапиоки
  • 1,5 столовые ложки пищевых дрожжей
  • 1/2 столовой ложки яблочного уксуса
  • 1 чайная ложка розовой гималайской соли
  • Кубики льда

Приготовление

  1. Наполните большую миску водой. Добавьте кубики льда и отставьте в сторону.
  2. Добавьте все оставшиеся ингредиенты в блендер. Взбивайте на полной скорости до получения однородной массы.
  3. Вылейте смесь в кастрюлю. Готовьте на среднем огне 2 минуты, пока не загустеет.
  4. Снимите кастрюлю с огня. Ложкой вычерпайте из смеси шарики и поместите их в ледяную воду.
  5. Оставьте шарики в ледяной воде на 5 минут или пока они не затвердеют. В готовом виде они должны стать эластичными. Достаньте шарики из воды с помощью шумовки и используйте их по мере необходимости.
ВЕГАНСКИЙ СЫР Моцарелла
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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