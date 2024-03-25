Откройте для себя настоящий вкус чая каркаде: как правильно заваривать этот безумно полезный напиток

Восемь веских причин пить чай каркаде

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай каркаде — не совсем новое открытие. Люди на протяжении веков пили его, но лишь недавно этот напиток без кофеина обрёел заслуженную популярность.

Фото: Own work by Popperipopp is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Содержит витамины и минералы

Чай каркаде содержит:

витамин С,

кальций,

калий,

магний,

натрий,

холин,

марганец,

фосфор.

Помогает нормализовать кровяное давление

Каркаде может понизить давление, что стоит взять на заметку людям с гипертонией. Для получения нужного эффекта нужно выпивать не менее трёх чашек чая в день.

Способствует похудению

Каркаде благотворно влияет на обмен веществ.

Снижает уровень холестерина

Напиток может предотвратить болезни сердца, снизив уровень "плохого" холестерина.

Поддерживает здоровье печени

Антиоксиданты, содержащиеся в цветах гибискуса, уменьшают воспаление и предотвращают накопление жира в печени.

Борется с воспалениями

Витамин С в чае действует как мощный антиоксидант, который укрепит вашу иммунную систему и поможет защитить клетки от воспаления.

Помогает при депрессии

Чай содержит флавоноиды, которые обладают антидепрессивными свойствами.

Улучшает пищеварение

Регулярное употребление каркаде решит некоторые проблемы с животом, улучшив здоровье пищеварительной системы.

Рецепт чая каркаде

Ингредиенты

8 чашек воды

1/2 стакана сушёных цветов гибискуса

1/4 стакана мёда

3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма

Приготовление

Доведите цветы гибискуса до кипения в большой кастрюле. Дайте цветам настояться 15-20 минут. Добавьте мёд и сок лайма.