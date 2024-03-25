Откройте для себя настоящий вкус чая каркаде: как правильно заваривать этот безумно полезный напиток

Чай каркаде — не совсем новое открытие. Люди на протяжении веков пили его, но лишь недавно этот напиток без кофеина обрёел заслуженную популярность.
Чай каркаде содержит:
Каркаде может понизить давление, что стоит взять на заметку людям с гипертонией. Для получения нужного эффекта нужно выпивать не менее трёх чашек чая в день.
Каркаде благотворно влияет на обмен веществ.
Напиток может предотвратить болезни сердца, снизив уровень "плохого" холестерина.
Антиоксиданты, содержащиеся в цветах гибискуса, уменьшают воспаление и предотвращают накопление жира в печени.
Витамин С в чае действует как мощный антиоксидант, который укрепит вашу иммунную систему и поможет защитить клетки от воспаления.
Чай содержит флавоноиды, которые обладают антидепрессивными свойствами.
Регулярное употребление каркаде решит некоторые проблемы с животом, улучшив здоровье пищеварительной системы.
Доведите цветы гибискуса до кипения в большой кастрюле. Дайте цветам настояться 15-20 минут. Добавьте мёд и сок лайма.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.