Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вадим Горшенин поделился 6 аргументами, почему ИГИЛ* не совершала теракта в "Крокус Сити Холл"
Несколько незабываемых маршрутов путешествий из фильмов, которые обязательно нужно повторить
Врач Зубарева: отсутствие завтрака повышает риск инсульта
Для здоровья и продуктивности: как правильно обрезать вишню?
«Крокус Сити Холл» будет восстановлен
Эксперты ответили, как питомцы влияют на рабочую атмосферу
Куриные голени в медово-горчичном соусе, запечённые в духовке: покорят своей румяной корочкой
"Ренессанс Страхование": большинство россиян считают автомобиль "членом семьи”
Тренер Елена Соболь сообщила, что кофе нельзя пить после тренировки
Откройте для себя настоящий вкус чая каркаде: как правильно заваривать этот безумно полезный напиток

Восемь веских причин пить чай каркаде

1:41
Еда

Чай каркаде — не совсем новое открытие. Люди на протяжении веков пили его, но лишь недавно этот напиток без кофеина обрёел заслуженную популярность.

Восемь веских причин пить чай каркаде
Фото: Own work by Popperipopp is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Содержит витамины и минералы

Чай каркаде содержит:

  • витамин С,
  • кальций,
  • калий,
  • магний,
  • натрий,
  • холин,
  • марганец,
  • фосфор.

Помогает нормализовать кровяное давление

Каркаде может понизить давление, что стоит взять на заметку людям с гипертонией. Для получения нужного эффекта нужно выпивать не менее трёх чашек чая в день.

Способствует похудению

Каркаде благотворно влияет на обмен веществ.

Снижает уровень холестерина

Напиток может предотвратить болезни сердца, снизив уровень "плохого" холестерина.

Поддерживает здоровье печени

Антиоксиданты, содержащиеся в цветах гибискуса, уменьшают воспаление и предотвращают накопление жира в печени.

Борется с воспалениями

Витамин С в чае действует как мощный антиоксидант, который укрепит вашу иммунную систему и поможет защитить клетки от воспаления.

Помогает при депрессии

Чай содержит флавоноиды, которые обладают антидепрессивными свойствами.

Улучшает пищеварение

Регулярное употребление каркаде решит некоторые проблемы с животом, улучшив здоровье пищеварительной системы.

Рецепт чая каркаде

Ингредиенты

  • 8 чашек воды
  • 1/2 стакана сушёных цветов гибискуса
  • 1/4 стакана мёда
  • 3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма

Приготовление

Доведите цветы гибискуса до кипения в большой кастрюле. Дайте цветам настояться 15-20 минут. Добавьте мёд и сок лайма.

Вот что будет, если чай каркаде пить так
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Стало известно, когда выйдут отмененные из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища Императора"
Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства Сергей Лебедев Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова
Как выбрать самую ласковую кошку: какие породы можно выделить на фоне других
От омоложения до восстановления кожи: преимущества использования облепихового масла в уходе за лицом
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
Последние материалы
Несколько незабываемых маршрутов путешествий из фильмов, которые обязательно нужно повторить
Врач Зубарева: отсутствие завтрака повышает риск инсульта
Для здоровья и продуктивности: как правильно обрезать вишню?
«Крокус Сити Холл» будет восстановлен
Эксперты ответили, как питомцы влияют на рабочую атмосферу
Куриные голени в медово-горчичном соусе, запечённые в духовке: покорят своей румяной корочкой
Тренер Елена Соболь сообщила, что кофе нельзя пить после тренировки
"Ренессанс Страхование": большинство россиян считают автомобиль "членом семьи”
Отец больного раком парня подарил ему Мустанг
Благотворное воздействие горячих ванн на здоровье и психику: что говорят исследования?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников