Эти продукты обязательны в рационе, если вы хотите избавиться от проблем с мочевым пузырём

Гиперактивный мочевой пузырь — одно из тех состояний, о которых может быть неловко говорить. Характеризуется оно частыми и внезапными позывами к мочеиспусканию и может быть вызвано каким-либо заболеванием, например, болезнью Паркинсона, диабетом, рассеянным склерозом или заболеванием почек.
Есть травы и продукты, которые помогают снизить активность мочевого пузыря.
Это растительное лекарственное средство используется в традиционной китайской и индейской медицине для лечения различных заболеваний, включая раздражение мочевого пузыря, недержание мочи и инфекции мочевыводящих путей.
Это растительное соединение является активным ингредиентом перца чили.
Этот гриб традиционно используется в Китае, Японии и других азиатских странах для укрепления здоровья и долголетия.
Они эффективны при заболеваниях мочеполовой системы.
Включайте в рацион жирную рыбу, яичный желток и грибы.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.