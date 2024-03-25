Эти продукты обязательны в рационе, если вы хотите избавиться от проблем с мочевым пузырём

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Гиперактивный мочевой пузырь: какие продукты можно есть и чего следует избегать

1:17
Еда

Гиперактивный мочевой пузырь — одно из тех состояний, о которых может быть неловко говорить. Характеризуется оно частыми и внезапными позывами к мочеиспусканию и может быть вызвано каким-либо заболеванием, например, болезнью Паркинсона, диабетом, рассеянным склерозом или заболеванием почек.

Гиперактивный мочевой пузырь: какие продукты можно есть и чего следует избегать
Фото: flickr. com by H. Alexander Talbot is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Есть травы и продукты, которые помогают снизить активность мочевого пузыря.

Кукурузные рыльца

Это растительное лекарственное средство используется в традиционной китайской и индейской медицине для лечения различных заболеваний, включая раздражение мочевого пузыря, недержание мочи и инфекции мочевыводящих путей.

Капсаицин

Это растительное соединение является активным ингредиентом перца чили.

Гриб рейши

Этот гриб традиционно используется в Китае, Японии и других азиатских странах для укрепления здоровья и долголетия.

Семена тыквы

Они эффективны при заболеваниях мочеполовой системы.

Продукты, богатые витамином D

Включайте в рацион жирную рыбу, яичный желток и грибы.

Что не следует есть, если у вас гиперактивный мочевой пузырь:

  • помидоры;
  • кофе и чай;
  • шоколад;
  • цитрусовые;
  • алкоголь;
  • газированные напитки;
  • подсластители;
  • обработанные продукты, полуфабрикаты;
  • лук.
Лучшее средство при проблемах с мочевым пузырем
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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