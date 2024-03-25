Эти продукты обязательны в рационе, если вы хотите избавиться от проблем с мочевым пузырём

Гиперактивный мочевой пузырь: какие продукты можно есть и чего следует избегать

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Гиперактивный мочевой пузырь — одно из тех состояний, о которых может быть неловко говорить. Характеризуется оно частыми и внезапными позывами к мочеиспусканию и может быть вызвано каким-либо заболеванием, например, болезнью Паркинсона, диабетом, рассеянным склерозом или заболеванием почек.

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Есть травы и продукты, которые помогают снизить активность мочевого пузыря.

Кукурузные рыльца

Это растительное лекарственное средство используется в традиционной китайской и индейской медицине для лечения различных заболеваний, включая раздражение мочевого пузыря, недержание мочи и инфекции мочевыводящих путей.

Капсаицин

Это растительное соединение является активным ингредиентом перца чили.

Гриб рейши

Этот гриб традиционно используется в Китае, Японии и других азиатских странах для укрепления здоровья и долголетия.

Семена тыквы

Они эффективны при заболеваниях мочеполовой системы.

Продукты, богатые витамином D

Включайте в рацион жирную рыбу, яичный желток и грибы.

Что не следует есть, если у вас гиперактивный мочевой пузырь:

помидоры;

кофе и чай;

шоколад;

цитрусовые;

алкоголь;

газированные напитки;

подсластители;

обработанные продукты, полуфабрикаты;

лук.