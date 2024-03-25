Воздушный и нежный омлет с овощами на пару: вкусно и полезно для детей и взрослых

Рецепт яичного пирога на пару: готовится омлет всего 10 минут

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите яйца? Тогда вам нужно попробовать этот уникальный рецепт омлета. Яйца с овощами готовятся всего 10 минут. Яйца нужно сначала взбить с овощами и специями, а затем приготовить на пару. В итоге получится мягкий яичный пирог.

Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

4 яйца

1/2 зелёного перца

1/4 столовой ложки чёрного перца

2 столовые ложки нарезанных помидоров

Соль по необходимости

1/2 столовой ложки орегано

1/2 луковицы

1/2 столовой ложки чесночного порошка

2 столовые ложки нарезанной моркови

2 столовые ложки измельчённых листьев кориандра

1/2 столовой ложки хлопьев чили

1/2 чайной ложки оливкового масла

Приготовление

Разбейте яйца в миску. Добавьте соль, чёрный перец, чесночный порошок, хлопья красного перца чили и орегано. Хорошо перемешайте венчиком. Теперь добавьте в смесь мелко нарезанные овощи и ещё раз хорошо перемешайте. Возьмите насадку для кастрюли для приготовления на пару. Смажьте маслом. Вылейте яичную смесь и плотно закройте крышкой. Готовьте 10 минут.