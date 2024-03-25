Воздушный и нежный омлет с овощами на пару: вкусно и полезно для детей и взрослых

Любите яйца? Тогда вам нужно попробовать этот уникальный рецепт омлета. Яйца с овощами готовятся всего 10 минут. Яйца нужно сначала взбить с овощами и специями, а затем приготовить на пару. В итоге получится мягкий яичный пирог.
Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты
4 яйца
1/2 зелёного перца
1/4 столовой ложки чёрного перца
2 столовые ложки нарезанных помидоров
Соль по необходимости
1/2 столовой ложки орегано
1/2 луковицы
1/2 столовой ложки чесночного порошка
2 столовые ложки нарезанной моркови
2 столовые ложки измельчённых листьев кориандра
1/2 столовой ложки хлопьев чили
1/2 чайной ложки оливкового масла
Приготовление
Разбейте яйца в миску. Добавьте соль, чёрный перец, чесночный порошок, хлопья красного перца чили и орегано. Хорошо перемешайте венчиком.
Теперь добавьте в смесь мелко нарезанные овощи и ещё раз хорошо перемешайте.
Возьмите насадку для кастрюли для приготовления на пару. Смажьте маслом. Вылейте яичную смесь и плотно закройте крышкой. Готовьте 10 минут.
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Омлет на пару в кастрюле. Как приготовить диетический омлет по этому рецепту?
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