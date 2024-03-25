Вкуснейший пудинг со сливовым соусом и черникой: десерт, который тает во рту, а готовится из очень простых ингредиентов

Пудинг с чернично-сливовым соусом: рецепт вкусного десерта

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите вкусный и полезный завтрак? Тогда попробуйте этот простой рецепт, приготовленный из молока, семян чиа, сливового соуса и свежих фруктов.

Фото: Own work by Herzi Pinki is licensed under GNU Free Documentation License

Это блюдо также можно подавать в качестве десерта после изысканного обеда. Вы можете изменить это блюдо по своему вкусу, а также добавить больше фруктов, орехов и семян.

Ингредиенты

4 столовые ложки сливового соуса

2 стакана холодного молока

2 горсти черники

3 столовые ложки мёда

4 столовые ложки семян чиа

2 сливы

5 капель ванильной эссенции

Приготовление

Возьмите 2 стакана молока, добавьте семена чиа, ванильную эссенцию, мёд и хорошо перемешайте. Оставьте на ночь. Нарежьте сливу и измельчите чернику. Возьмите 2 сервировочных стакана, добавьте туда получившийся пудинг. Добавьте холодный сливовый соус и снова выложите слой пудинга, сверху украсьте черникой и сливой и поставьте в холодильник.