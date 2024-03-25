Праздничный салат из сладкого винограда и ароматной курицы: ваши гости обязательно попросят добавки

Оригинальный рецепт салата с виноградом и курицей

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот волшебный салат из сладкого винограда и курицы украсит любой праздничный стол. Вы даже можете использовать этот салат в качестве начинки для роллов или сэндвичей.

Фото: flickr.com by Serge Melki is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для салата подойдёт любой сорт винограда, будь то чёрный, красный или зелёный.

Ингредиенты

2 чашки варёной курицы

1/2 стакана разрезанного пополам чёрного винограда без косточек

1/4 стакана майонеза

1/2 чайной ложки чёрного перца

1/2 стакана разрезанного пополам зелёного винограда без косточек

1/4 стакана нарезанного сельдерея

Соль по необходимости

2 столовые ложки измельчённых грецких орехов

Приготовление

Отварную курицу нарежьте небольшими кусочками. В миску добавьте измельчённую курицу, сельдерей, зелёный и чёрный виноград, измельчённые грецкие орехи, майонез, соль и чёрный перец. Охладите салат и подавайте к столу.