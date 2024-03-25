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Праздничный салат из сладкого винограда и ароматной курицы: ваши гости обязательно попросят добавки

Оригинальный рецепт салата с виноградом и курицей

0:59
Еда

Этот волшебный салат из сладкого винограда и курицы украсит любой праздничный стол. Вы даже можете использовать этот салат в качестве начинки для роллов или сэндвичей.

Оригинальный рецепт салата с виноградом и курицей
Фото: flickr.com by Serge Melki is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для салата подойдёт любой сорт винограда, будь то чёрный, красный или зелёный.

Ингредиенты

  • 2 чашки варёной курицы
  • 1/2 стакана разрезанного пополам чёрного винограда без косточек
  • 1/4 стакана майонеза
  • 1/2 чайной ложки чёрного перца
  • 1/2 стакана разрезанного пополам зелёного винограда без косточек
  • 1/4 стакана нарезанного сельдерея
  • Соль по необходимости
  • 2 столовые ложки измельчённых грецких орехов

Приготовление

  1. Отварную курицу нарежьте небольшими кусочками.
  2. В миску добавьте измельчённую курицу, сельдерей, зелёный и чёрный виноград, измельчённые грецкие орехи, майонез, соль и чёрный перец.
  3. Охладите салат и подавайте к столу.
Салат из курицы с виноградом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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