Как питание поможет выйти из депрессии и повысить настроение. Проверьте свой рацион

Правильное питание способно улучшить настроение и повысить энергию, в то время как неправильное — снизить её уровень и вызвать раздражительность.
"Питание и психическое здоровье тесно связаны.
То, что вы едите, влияет на функцию мозга и выработку гормонов и нейромедиаторов, которые регулируют настроение, сон, память и эмоции", — поделился психолог Станислав Самбурский.
Различные исследования, показывают, что жирная пища мешает поступлению кислорода в мозг. Это увеличивает выработку гормонов стресса, что вызывает беспокойство.
Дефицит витаминов может повлиять на психическое здоровье. Например, дефицит витамина D способствует развитию депрессии и других психологических расстройств.
Напротив, диета, богатая полезными веществами и витаминами, положительно влияет на психическое здоровье.
Например, средиземноморская диета снижает риск депрессии на 33%.
Чтобы улучшить свое психоэмоциональное здоровье с помощью диеты, соблюдайте следующие правила.
Минздрав рекомендует употреблять 400 граммов сырых овощей и фруктов в день.
Добавьте в свой рацион больше овощей и фруктов. Они содержат много полезных веществ, а также улучшают работу желудочно-кишечного тракта.
Микроэлементы, содержащиеся в пище, такие как витамины и минералы, оказывают влияние на химические процессы, происходящие в мозге, что влияет на нашу эмоциональную стабильность. Умеренное и сбалансированное питание является ключом к здоровой психике и общему благополучию.
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