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Как питание поможет выйти из депрессии и повысить настроение. Проверьте свой рацион

Что нужно есть, чтобы быть психически здоровым

2:04
Еда

Правильное питание способно улучшить настроение и повысить энергию, в то время как неправильное — снизить её уровень и вызвать раздражительность.

Что нужно есть, чтобы быть психически здоровым
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

"Питание и психическое здоровье тесно связаны.
То, что вы едите, влияет на функцию мозга и выработку гормонов и нейромедиаторов, которые регулируют настроение, сон, память и эмоции", — поделился психолог Станислав Самбурский.

Различные исследования, показывают, что жирная пища мешает поступлению кислорода в мозг. Это увеличивает выработку гормонов стресса, что вызывает беспокойство.

Дефицит витаминов может повлиять на психическое здоровье. Например, дефицит витамина D способствует развитию депрессии и других психологических расстройств.

Напротив, диета, богатая полезными веществами и витаминами, положительно влияет на психическое здоровье.

Например, средиземноморская диета снижает риск депрессии на 33%.

Как улучшить своё психическое здоровье с помощью диеты

Чтобы улучшить свое психоэмоциональное здоровье с помощью диеты, соблюдайте следующие правила.

  • Включите в свой рацион продукты, богатые питательными веществами, то есть свежие фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу и орехи.
  • Сократите потребление сахара и обработанных пищевых продуктов, а также фастфуд.
  • Пейте достаточно воды. Это помогает поддерживать нормальную функцию кишечника и всего организма.
  • Сократите употребление жирной пищи.

Минздрав рекомендует употреблять 400 граммов сырых овощей и фруктов в день.

Добавьте в свой рацион больше овощей и фруктов. Они содержат много полезных веществ, а также улучшают работу желудочно-кишечного тракта.

Микроэлементы, содержащиеся в пище, такие как витамины и минералы, оказывают влияние на химические процессы, происходящие в мозге, что влияет на нашу эмоциональную стабильность. Умеренное и сбалансированное питание является ключом к здоровой психике и общему благополучию.

Как ВЛИЯЕТ пища которую мы едим на наш мозг
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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