Никите Кологривому запретили появляться в ресторанах сети Burger King

Burger King объявил о запрете для Никиты Кологривого появляться в своих ресторанах

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King приняла решение не обслуживать актера Никиту Кологривого после инцидента, произошедшего в одном из баров в Новосибирске.

Фото: commons.wikimedia.org by Anthony92931 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом сообщил коммерческий директор компании, Иван Шестов. Шестов отметил, что поведение актёра, который укусил сотрудницу бара во время дебоша, было неприемлемым, поэтому Burger King не готов обслуживать его, пока Кологривый не извинится перед пострадавшей сотрудницей.

В одном из ресторанов сети в Москве уже появилась соответствующая предупредительная табличка.

"С 21.03.2024 Никите Кологривому запрещено находиться в любом ресторане "Бургер Кинг". Не кусайте коленки сотрудниц ресторанов, лучше кусайте "Воппер", — сказано в объявлении.

Шестов также добавил, что подобные таблички должны быть установлены во всех ресторанах Burger King, где это не запрещено. Решение о размещении табличек было принято сегодня, но на данный момент они еще не повсеместно размещены, пишет Газета.Ru.

Полиция Новосибирска проводит проверку в отношении Кологривого по поводу его действий в баре 19 марта. СМИ сообщают, что актер проявлял грубое поведение, находился в состоянии алкогольного опьянения, нападал на персонал и укусил одну из сотрудниц после отказа в интиме.