Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские ученые смогли заменить пораженные атеросклерозом сосуды шелком
Индия и ОАЭ названы самыми доступными по стоимости направлениями для туризма в 2024 году
Onlymyhealth: томатный сок и другие продукты помогут регулировать уровень холестерина
В дельфинарии Новосибирска акул накормили блинами на Масленицу
Салат с ананасом и курицей: отличное блюдо и на каждый день, и для праздничного стола
Митрофанов: за матч с Сербией России заплатили меньше, чем Камеруну
Облегчение болей во время менструации: натуральные методы без побочных эффектов
Что нужно успеть сделать в саду до начала апреля
РСА: Средняя стоимость коротких полисов ОСАГО составила 3755 рублей
Никите Кологривому запретили появляться в ресторанах сети Burger King

Burger King объявил о запрете для Никиты Кологривого появляться в своих ресторанах

1:23
Еда

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King приняла решение не обслуживать актера Никиту Кологривого после инцидента, произошедшего в одном из баров в Новосибирске.

Burger King объявил о запрете для Никиты Кологривого появляться в своих ресторанах
Фото: commons.wikimedia.org by Anthony92931 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом сообщил коммерческий директор компании, Иван Шестов. Шестов отметил, что поведение актёра, который укусил сотрудницу бара во время дебоша, было неприемлемым, поэтому Burger King не готов обслуживать его, пока Кологривый не извинится перед пострадавшей сотрудницей.

В одном из ресторанов сети в Москве уже появилась соответствующая предупредительная табличка.

"С 21.03.2024 Никите Кологривому запрещено находиться в любом ресторане "Бургер Кинг". Не кусайте коленки сотрудниц ресторанов, лучше кусайте "Воппер", — сказано в объявлении.

Шестов также добавил, что подобные таблички должны быть установлены во всех ресторанах Burger King, где это не запрещено. Решение о размещении табличек было принято сегодня, но на данный момент они еще не повсеместно размещены, пишет Газета.Ru.

Полиция Новосибирска проводит проверку в отношении Кологривого по поводу его действий в баре 19 марта. СМИ сообщают, что актер проявлял грубое поведение, находился в состоянии алкогольного опьянения, нападал на персонал и укусил одну из сотрудниц после отказа в интиме.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России

Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.

Налоговая закроет бизнес Александра Реввы в России
Россия начала производить тантал самостоятельно
Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал
Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее
Рассада становится бледной и не обретает здорового и привлекательного вида: что делать
Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Сводка с фронта: под Одессой уничтожен корабль, ВСУ бегут из Орловки
Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что ему неизвестно о случае оскорбления Ли Хуэя
Певец Shaman рассказал, кто на самом деле придумал ему сценический псевдоним
Певец Shaman рассказал, кто на самом деле придумал ему сценический псевдоним
Последние материалы
Салат с ананасом и курицей: отличное блюдо и на каждый день, и для праздничного стола
Митрофанов: за матч с Сербией России заплатили меньше, чем Камеруну
Облегчение болей во время менструации: натуральные методы без побочных эффектов
Что нужно успеть сделать в саду до начала апреля
РСА: Средняя стоимость коротких полисов ОСАГО составила 3755 рублей
В сети появился финальный трейлер военно-приключенческой драмы Марка Горобца "Блиндаж"
Лидеры Евросоюза не приняли решения по передаче замороженных активов РФ Украине
Burger King объявил о запрете для Никиты Кологривого появляться в своих ресторанах
Илон Маск и его компания разрабатывают чип для возвращения слепым зрения
Финансист Аитов призвал не паниковать после отказа двух банков Китая принимать платежи из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников