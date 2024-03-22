Бодрящий имбирный латте: разбудит утром не хуже будильника!

Пробуждающий вкус имбиря в утреннем кофе — идеальный способ для того, чтобы, наконец, проснуться, когда звонит будильник. Но если вы хотите, чтобы весь день прошел в розовых тонах, добавьте в напиток каркаде, как советует Gastronom. ru. Просто измельчите его в блендере или кофеварке всего за пару секунд. И результат впечатляющий!
Пудра из каркаде придаст вашему напитку не только нежный розовый оттенок, но и интересную цветочную кислинку.
Для приготовления имбирного латте вам понадобятся:
Приготовление:
Если хотите, то можно также добавить немного тонко нарезанного свежего имбиря для большего аромата и остроты. Приятного аппетита! Теперь вы готовы начать свой день, полные бодрости и энергии!
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