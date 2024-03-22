Бодрящий имбирный латте: разбудит утром не хуже будильника!

Имбирный латте: идеальный напиток для утренней бодрости

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Пробуждающий вкус имбиря в утреннем кофе — идеальный способ для того, чтобы, наконец, проснуться, когда звонит будильник. Но если вы хотите, чтобы весь день прошел в розовых тонах, добавьте в напиток каркаде, как советует Gastronom. ru. Просто измельчите его в блендере или кофеварке всего за пару секунд. И результат впечатляющий!

Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пудра из каркаде придаст вашему напитку не только нежный розовый оттенок, но и интересную цветочную кислинку.

Для приготовления имбирного латте вам понадобятся:

1 чашечка эспрессо или крепкого кофе из френч-пресса,

200 мл молока,

50 мл имбирного сиропа,

15 г сухого каркаде.

Приготовление:

Налейте кофе в большую чашку, затем взбейте молоко и добавьте его поверх кофе. Затем добавьте имбирный сироп и аккуратно перемешайте палочкой. Используя блендер, измельчите каркаде до состояния пудры, и посыпьте эту пудру сверху напитка.

Если хотите, то можно также добавить немного тонко нарезанного свежего имбиря для большего аромата и остроты. Приятного аппетита! Теперь вы готовы начать свой день, полные бодрости и энергии!