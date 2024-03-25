Узнайте, какие три ореха помогут справиться со стрессом, бессонницей и даже улучшить память

Диетолог из Индии Руджута Дивекар рассказала, какие орехи помогут справиться со стрессом

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог из Индии Руджута Дивекар рассказала о трёх простых и натуральных продуктах, которые могут помочь справиться со стрессом и вести более здоровый образ жизни.

Фото: openverse.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

Арахис

По словам диетолога, арахис богат витамином B6 и магнием, поэтому он помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса. Идеальный для перекуса в полдник, он также поможет уменьшить вздутие живота. Кроме того, согласно исследованиям, полифенолы в арахисе улучшают память.

Кешью

Эти орехи богаты минералами, такими как железо и магний, которые могут улучшить ваше настроение. По словам Руджуты, их можно взять с собой на работу в качестве перекуса, чтобы справиться со стрессом, также их можно есть с молоком перед сном, чтобы лучше спать. Кроме того, они богаты аминокислотами, которые, как доказано, тоже снимают тревожность.

Сухой кокос

Даёт чувство сытости и улучшает здоровье кожи и волос благодаря лауриновой кислоте. Кроме того, он содержит антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы и потенциально снизить окислительный стресс.