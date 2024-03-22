Куриный суп по-гречески: получается очень ароматный, насыщенный и кремовый. Изюминка — яйца и лимон

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Лимонный суп с курицей и рисом: вариация на тему греческого авголемоно

1:44
Еда

Греческий куриный суп авголемоно послужил источником вдохновения для этого рецепта. В бульон, согласно этому рецепту, добавляют яйца и лимон, чтобы придать ему насыщенность и кремовую текстуру. Вы можете также использовать коричневый рис.

Лимонный суп с курицей и рисом: вариация на тему греческого авголемоно
Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 стакан моркови, нарезанной брусочками
  • 2 чайные ложки чесночной пасты
  • 6 чашек несолёного куриного бульона
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 1 столовая ложка воды
  • Коричневый рис
  • 2 больших яйца
  • 5 столовых ложек лимонного сока
  • 2 чашки измельчённой варёной куриной грудки
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 2 столовые ложки нарезанного свежего укропа
  • 3/4 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

  1. Нагрейте масло в кастрюле среднего размера. Добавьте морковно-чесночную пасту, варите, постоянно помешивая, около 1 минуты.
  2. Добавьте бульон и доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь до среднего, чтобы поддерживать кипение, и готовьте без крышки 4-5 минут.
  3. Взбейте кукурузный крахмал с водой в небольшой миске. Влейте в кипящий суп, варите, помешивая, пока слегка не загустеет, около 1 минуты.
  4. Добавьте рис, разбивая комочки. Взбейте яйца и лимонный сок в средней миске до образования пены. Медленно влейте 1 стакан горячего бульона в яично-лимонную смесь. Энергично взбивая, постепенно добавьте ещё 1 стакан бульона.
  5. Влейте яичную смесь обратно в суп, добавьте курицу и соль. Разлейте суп по тарелкам. Сверху посыпьте укропом и молотым перцем.
Сытный, вкусный греческий куриный суп с лимоном - зарядит бодростью на весь день!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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