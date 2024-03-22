Куриный суп по-гречески: получается очень ароматный, насыщенный и кремовый. Изюминка — яйца и лимон

Греческий куриный суп авголемоно послужил источником вдохновения для этого рецепта. В бульон, согласно этому рецепту, добавляют яйца и лимон, чтобы придать ему насыщенность и кремовую текстуру. Вы можете также использовать коричневый рис.
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Ингредиенты
2 столовые ложки оливкового масла
1 стакан моркови, нарезанной брусочками
2 чайные ложки чесночной пасты
6 чашек несолёного куриного бульона
1 столовая ложка кукурузного крахмала
1 столовая ложка воды
Коричневый рис
2 больших яйца
5 столовых ложек лимонного сока
2 чашки измельчённой варёной куриной грудки
1/2 чайной ложки соли
2 столовые ложки нарезанного свежего укропа
3/4 чайной ложки молотого чёрного перца
Приготовление
Нагрейте масло в кастрюле среднего размера. Добавьте морковно-чесночную пасту, варите, постоянно помешивая, около 1 минуты.
Добавьте бульон и доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь до среднего, чтобы поддерживать кипение, и готовьте без крышки 4-5 минут.
Взбейте кукурузный крахмал с водой в небольшой миске. Влейте в кипящий суп, варите, помешивая, пока слегка не загустеет, около 1 минуты.
Добавьте рис, разбивая комочки. Взбейте яйца и лимонный сок в средней миске до образования пены. Медленно влейте 1 стакан горячего бульона в яично-лимонную смесь. Энергично взбивая, постепенно добавьте ещё 1 стакан бульона.
Влейте яичную смесь обратно в суп, добавьте курицу и соль. Разлейте суп по тарелкам. Сверху посыпьте укропом и молотым перцем.
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