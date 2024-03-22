Куриный суп по-гречески: получается очень ароматный, насыщенный и кремовый. Изюминка — яйца и лимон

Лимонный суп с курицей и рисом: вариация на тему греческого авголемоно

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Греческий куриный суп авголемоно послужил источником вдохновения для этого рецепта. В бульон, согласно этому рецепту, добавляют яйца и лимон, чтобы придать ему насыщенность и кремовую текстуру. Вы можете также использовать коричневый рис.

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Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

1 стакан моркови, нарезанной брусочками

2 чайные ложки чесночной пасты

6 чашек несолёного куриного бульона

1 столовая ложка кукурузного крахмала

1 столовая ложка воды

Коричневый рис

2 больших яйца

5 столовых ложек лимонного сока

2 чашки измельчённой варёной куриной грудки

1/2 чайной ложки соли

2 столовые ложки нарезанного свежего укропа

3/4 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

Нагрейте масло в кастрюле среднего размера. Добавьте морковно-чесночную пасту, варите, постоянно помешивая, около 1 минуты. Добавьте бульон и доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь до среднего, чтобы поддерживать кипение, и готовьте без крышки 4-5 минут. Взбейте кукурузный крахмал с водой в небольшой миске. Влейте в кипящий суп, варите, помешивая, пока слегка не загустеет, около 1 минуты. Добавьте рис, разбивая комочки. Взбейте яйца и лимонный сок в средней миске до образования пены. Медленно влейте 1 стакан горячего бульона в яично-лимонную смесь. Энергично взбивая, постепенно добавьте ещё 1 стакан бульона. Влейте яичную смесь обратно в суп, добавьте курицу и соль. Разлейте суп по тарелкам. Сверху посыпьте укропом и молотым перцем.