Это вы должны знать: согласно аюрведе, если пить воду неправильно, то можно заработать артрит

Как правильно пить воду по аюрведе

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Питьевая вода является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, мы пьём воду каждый день, даже не задумываясь, а правильно ли мы это делаем.

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Казалось бы, что может быть проще — однако это безобидное занятие, согласно аюрведе, может принести как пользу, так и вред, пишет издание Times of India.

Так, согласно аюрведе, не стоит пить воду стоя, так как это может нарушить баланс жидкости в организме, что в дальнейшем приведёт к накоплению лишней жидкости в суставах и артриту.

Никогда не выпивайте целый стакан воды за один раз, пейте маленькими глоточками. Если пить воду в спешке, это может вызвать вздутие живота.

Также не стоит пить воду прямо из холодильника. Такая вода может нарушить пищеварение и вызвать запор, тогда как тёплая вода, наоборот, помогает пищеварению и даже контролирует уровень холестерина.

Аюрведа предлагает пить воду сразу после пробуждения, чтобы очистить организм от токсинов.

Также, согласно аюрведе, рекомендуется хранить воду в медных или серебряных сосудах. Такая вода помогает повысить иммунитет, способствует процессу пищеварения и даже обладает противораковыми свойствами.