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Это вы должны знать: согласно аюрведе, если пить воду неправильно, то можно заработать артрит

Как правильно пить воду по аюрведе

1:12
Еда

Питьевая вода является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, мы пьём воду каждый день, даже не задумываясь, а правильно ли мы это делаем.

Как правильно пить воду по аюрведе
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Казалось бы, что может быть проще — однако это безобидное занятие, согласно аюрведе, может принести как пользу, так и вред, пишет издание Times of India.

  • Так, согласно аюрведе, не стоит пить воду стоя, так как это может нарушить баланс жидкости в организме, что в дальнейшем приведёт к накоплению лишней жидкости в суставах и артриту.
  • Никогда не выпивайте целый стакан воды за один раз, пейте маленькими глоточками. Если пить воду в спешке, это может вызвать вздутие живота.
  • Также не стоит пить воду прямо из холодильника. Такая вода может нарушить пищеварение и вызвать запор, тогда как тёплая вода, наоборот, помогает пищеварению и даже контролирует уровень холестерина.

Аюрведа предлагает пить воду сразу после пробуждения, чтобы очистить организм от токсинов.

Также, согласно аюрведе, рекомендуется хранить воду в медных или серебряных сосудах. Такая вода помогает повысить иммунитет, способствует процессу пищеварения и даже обладает противораковыми свойствами.

ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА. 5 ПРАВИЛ ПИТЬЯ ВОДЫ ПО АЮРВЕДЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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