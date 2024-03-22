Это вы должны знать: согласно аюрведе, если пить воду неправильно, то можно заработать артрит

Питьевая вода является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, мы пьём воду каждый день, даже не задумываясь, а правильно ли мы это делаем.
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Казалось бы, что может быть проще — однако это безобидное занятие, согласно аюрведе, может принести как пользу, так и вред, пишет издание Times of India.
Так, согласно аюрведе, не стоит пить воду стоя, так как это может нарушить баланс жидкости в организме, что в дальнейшем приведёт к накоплению лишней жидкости в суставах и артриту.
Никогда не выпивайте целый стакан воды за один раз, пейте маленькими глоточками. Если пить воду в спешке, это может вызвать вздутие живота.
Также не стоит пить воду прямо из холодильника. Такая вода может нарушить пищеварение и вызвать запор, тогда как тёплая вода, наоборот, помогает пищеварению и даже контролирует уровень холестерина.
Аюрведа предлагает пить воду сразу после пробуждения, чтобы очистить организм от токсинов.
Также, согласно аюрведе, рекомендуется хранить воду в медных или серебряных сосудах. Такая вода помогает повысить иммунитет, способствует процессу пищеварения и даже обладает противораковыми свойствами.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ