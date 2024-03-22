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Эти популярные продукты, которые мы включаем в ежедневный рацион, приводят к сильной изжоге

Пять распространённых продуктов, которые повышают кислотность

1:21
Еда

Повышенная кислотность — довольно неприятное явление, которое может привести к разным проблемам с желудком, таким как рефлюкс, изжога. Обычно изжога возникает сразу после еды или ночью, и с ней довольно сложно справиться без специальных препаратов.

Пять распространённых продуктов, которые повышают кислотность
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Если вы часто мучаетесь от изжоги, то лучше исключить из своего рациона определённые продукты, которые могут подливать масла в огонь.

Острая еда

Регулярное употребление чрезмерного количества специй может привести к изжоге. 

Кофе

В некоторых случаях кофе может повысить кислотность, спровоцировав рефлюкс. От чашечки кофе вряд ли что-то изменится, однако чрезмерное употребление напитка не только может привести к изжоге, но и повысить нервозность, спровоцировать бессонницу, головную боль, тахикардию.

Сахар

Возможно, для вас это станет неожиданностью, но сахар является одной из наиболее распространённых причин повышения кислотности. Большинство из нас потребляют сахар ежедневно либо с чаем или кофе, либо с десертами и сладостями.

Солёные огурцы

Соленья обычно содержат уксус, который по своей природе очень кислый.

Газировка

Газировка не только вызывает изжогу, но и приводит к увеличению веса. В долгосрочной перспективе может даже повредить слизистую желудка.

Основные продукты, повышающие кислотность желудочного сока
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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