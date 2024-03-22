Эти популярные продукты, которые мы включаем в ежедневный рацион, приводят к сильной изжоге

Повышенная кислотность — довольно неприятное явление, которое может привести к разным проблемам с желудком, таким как рефлюкс, изжога. Обычно изжога возникает сразу после еды или ночью, и с ней довольно сложно справиться без специальных препаратов.
Если вы часто мучаетесь от изжоги, то лучше исключить из своего рациона определённые продукты, которые могут подливать масла в огонь.
Регулярное употребление чрезмерного количества специй может привести к изжоге.
В некоторых случаях кофе может повысить кислотность, спровоцировав рефлюкс. От чашечки кофе вряд ли что-то изменится, однако чрезмерное употребление напитка не только может привести к изжоге, но и повысить нервозность, спровоцировать бессонницу, головную боль, тахикардию.
Возможно, для вас это станет неожиданностью, но сахар является одной из наиболее распространённых причин повышения кислотности. Большинство из нас потребляют сахар ежедневно либо с чаем или кофе, либо с десертами и сладостями.
Соленья обычно содержат уксус, который по своей природе очень кислый.
Газировка не только вызывает изжогу, но и приводит к увеличению веса. В долгосрочной перспективе может даже повредить слизистую желудка.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.