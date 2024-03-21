Хрустящие запечённые тосты на завтрак: с ароматным чесноком и пармезаном

Быстрые чесночные тосты с сыром: вкуснейший завтрак за пару минут

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Тосты являются идеальным и быстрым вариантом для завтрака. Например, вы можете приготовить ароматные чесночные тосты с сыром по рекомендации сайта RussianFood.com.

Фото: commons.wikimedia.org by JurriaanH is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам потребуются следующие ингредиенты:

— 12 ломтиков тостового хлеба,

— 1/3 стакана размягчённого сливочного масла,

— 0,5 чайной ложки чесночной соли,

— 3 столовые ложки натёртого пармезана.

Для приготовления чесночных тостов с сыром следуйте инструкции:

Для начала намажьте одну сторону каждого ломтика хлеба размягчённым сливочным маслом. Разрежьте каждый ломтик хлеба на две половинки по диагонали. Выложите ломтики хлеба на противень с маслом вверх. Посыпьте чесночной солью и натёртым пармезаном. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте тосты до золотистой корочки.

Готовые чесночные тосты с сыром можно подавать горячими. Они будут отличным и вкусным выбором для сытного завтрака. Наслаждайтесь!