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Хрустящие запечённые тосты на завтрак: с ароматным чесноком и пармезаном

Быстрые чесночные тосты с сыром: вкуснейший завтрак за пару минут

1:03
Еда

Тосты являются идеальным и быстрым вариантом для завтрака. Например, вы можете приготовить ароматные чесночные тосты с сыром по рекомендации сайта RussianFood.com.

Быстрые чесночные тосты с сыром: вкуснейший завтрак за пару минут
Фото: commons.wikimedia.org by JurriaanH is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам потребуются следующие ингредиенты:

— 12 ломтиков тостового хлеба,

— 1/3 стакана размягчённого сливочного масла,

— 0,5 чайной ложки чесночной соли,

— 3 столовые ложки натёртого пармезана.

Для приготовления чесночных тостов с сыром следуйте инструкции:

  1. Для начала намажьте одну сторону каждого ломтика хлеба размягчённым сливочным маслом.
  2. Разрежьте каждый ломтик хлеба на две половинки по диагонали.
  3. Выложите ломтики хлеба на противень с маслом вверх.
  4. Посыпьте чесночной солью и натёртым пармезаном.
  5. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте тосты до золотистой корочки.

Готовые чесночные тосты с сыром можно подавать горячими. Они будут отличным и вкусным выбором для сытного завтрака. Наслаждайтесь!

ЧЕСНОЧНЫЕ 🧄ГРЕНКИ в духовке/ОЧЕНЬ ВКУСНО к супу,к борщу и с любой намазкой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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