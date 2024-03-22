Согревающий, витаминный, тонизирующий: эти 5 добавок в чай повысят иммунитет и зарядят энергией

Пять самых полезных добавок в чай для повышения иммунитета

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Лучший способ защитить себя от сезонных инфекций — внести некоторые изменения в привычное чаепитие. Некоторые добавки сделают ваш чай не только вкуснее, но и повысят иммунитет.

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Кардамон

Самая распространённая специя, добавляемая в чай. Она помогает повысить иммунитет, борется с воспалительными процессами, снижает риск сердечного приступа и даже помогает сбросить вес.

Имбирь

Корень имбиря повышает иммунитет, спасёт от кашля, он даже снизит уровень сахара в крови. Вы можете нарезать имбирь на мелкие кусочки или натереть на тёрке.

Корица

Обладает антиоксидантными свойствами и в основном используется при приготовлении чая. Корица согревает и часто используется в рождественских рецептах. Вы можете добавить палочку корицы при заваривании чая, чтобы придать пряный вкус и экзотический аромат.

Базилик

Повышает иммунитет, снимает стресс, растворяет камни в почках и облегчает простуду и кашель. Всего 4-5 листьев базилика на чашку чая.

Анис

Эта уникальная индийская специя полезна при лечении респираторных заболеваний, улучшает пищеварение и предотвращает грибковые инфекции.