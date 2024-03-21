Несладкие сырные шарики: с успехом заменят хлеб или пампушки с чесноком

Сырные шарики с петрушкой и чесноком: аппетитная несладкая выпечка в качестве закуски

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырные шарики с чесноком и петрушкой — это прекрасное несладкое печенье из рассыпчатого песочного теста с добавлением тёртого сыра чеддер.

Фото: commons.wikimedia.org by Murilo manzini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это отличное блюдо от RussianFood.com, которое может заменить обычный хлеб или пампушки с чесноком.

Ингредиенты:

— 1, ¾ стакана муки,

— 1 столовая ложка + 2 чайные ложки разрыхлителя,

— 2,5 чайные ложки сахара,

— ¼ чайной ложки соли,

— 3 столовые ложки размягчённого маргарина,

— 80 г холодного сливочного масла (нарезанного на кубики),

— 170 г тёртого сыра "Чеддер",

— ¾ стакана молока,

— 3 столовые ложки сливочного масла,

— 1 зубчик чеснока,

— 1 чайная ложка измельчённой петрушки.

Инструкция по приготовлению:

Предварительно разогрейте духовку до 220 градусов и подготовьте противень, смазав его маслом. Приготовьте тесто. Для этого смешайте муку, разрыхлитель, сахар и соль в кухонном комбайне или вручную. Добавьте размягченный маргарин и перемешайте, чтобы получилась крошка. Затем добавьте холодное сливочное масло и перемешайте до получения крупных кусочков масла. Влейте молоко и добавьте тёртый сыр. Перемешайте до образования однородного теста. Не замешивайте тесто слишком долго. Сформируйте из теста шарики размером примерно по ¼ стакана и выложите их на подготовленный противень, оставляя некоторое расстояние между ними. Выпекайте сырные шарики в духовке около 20 минут или до золотистого цвета. В то время как шарики выпекаются, приготовьте чесночное масло. Растопите сливочное масло (3 столовые ложки) на среднем огне вместе с раздавленным зубчиком чеснока. Готовьте 1 минуту, затем снимите с огня и добавьте измельченную петрушку. После готовности шариков, смажьте их приготовленным чесночным маслом и подавайте тёплыми. Приятного аппетита!