Холодный свекольный суп: не забудьте добавить творог, яйца и специи. Идеальный вариант, если не хочется готовить

Как приготовить свекольный суп

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите сытной и вкусной еды на обед, попробуйте этот холодный суп, приготовленный из свёклы, творога, яиц, листьев кориандра и специй.

Фото: flickr.com by T.Tseng is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

1 яйцо

Листья кориандра

Чёрный перец по желанию

1 чайная ложка орегано

1 свёкла

1 стакан йогурта (творога)

Соль по необходимости

1/2 чайной ложки тмина

Вода по мере необходимости

Приготовление

Сварите яйцо, очистите от скорлупы и отложите для украшения. Вымойте и нарежьте свёклу, взбейте в блендере. Далее взбейте творог, добавьте свекольную смесь вместе со специями, измельчёнными листьями кориандра и хорошо перемешайте. Украсьте орегано и яйцом.