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Холодный свекольный суп: не забудьте добавить творог, яйца и специи. Идеальный вариант, если не хочется готовить

Как приготовить свекольный суп

0:42
Еда

Хотите сытной и вкусной еды на обед, попробуйте этот холодный суп, приготовленный из свёклы, творога, яиц, листьев кориандра и специй. 

Как приготовить свекольный суп
Фото: flickr.com by T.Tseng is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 1 яйцо
  • Листья кориандра
  • Чёрный перец по желанию
  • 1 чайная ложка орегано
  • 1 свёкла
  • 1 стакан йогурта (творога)
  • Соль по необходимости
  • 1/2 чайной ложки тмина
  • Вода по мере необходимости

Приготовление

  1. Сварите яйцо, очистите от скорлупы и отложите для украшения. 
  2. Вымойте и нарежьте свёклу, взбейте в блендере.
  3. Далее взбейте творог, добавьте свекольную смесь вместе со специями, измельчёнными листьями кориандра и хорошо перемешайте. Украсьте орегано и яйцом.
ХОЛОДНЫЙ СВЕКОЛЬНИК - Идеальный летний суп
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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