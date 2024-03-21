Простой и сытный рассольник с колбасой: готовится без мяса, очень вкусен со сметаной и зеленью

Рассольник с колбасой: простое в приготовлении, но при этом очень вкусное первое блюдо

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Рассольник с колбасой — это вкусное и сытное первое блюдо, основу которого составляет перловка. Если вы не переносите перловку, в рецепте можно использовать рис, гречку или овсянку.

Фото: wikimedia.org by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Овощи для приготовления рассольника от chefmarket.ru можно приготовить двумя способами. Первый способ включает зажарку лука и моркови с добавлением томатной пасты. Второй способ предполагает слегка пассировать овощи, а затем довести их до готовности в бульоне. Окончательным штрихом в этом блюде станут густая сметана и свежая зелень. Эти компоненты придают супу более насыщенный вкус.

Также можно улучшить вкус рассольника, добавив специи, измельченный чеснок и кусочек сливочного масла. Важно помнить, что перед подачей супа к столу его нужно дать чуть остыть — дать супу настояться в течение 15-30 минут. После этого суп готов к подаче!

Ингредиенты:

— 300 г колбасных изделий,

— 100 г перловки,

— 3 средних картофелины,

— 3 солёных огурца,

— 1 морковь,

— 1 репчатый лук,

— 1 столовая ложка томатной пасты,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 2,5 л воды,

— ½ столовой ложки рассола,

— соль и специи по вкусу,

— сметана и зелень для подачи (по желанию).

Приготовление:

Перловку тщательно промойте под проточной водой, затем переложите в кастрюлю и залейте водой. Варите перловку 20-25 минут после закипания воды. В то время как перловка варится, готовьте картофель. Очистите и нарежьте клубни картофеля на небольшие кубики. После приготовления перловки добавьте картофель в кастрюлю и варите около 5 минут. В то время как картофель варится, нарежьте колбасные изделия и огурцы кубиками. Добавьте их в кастрюлю после приготовления картофеля и варите около 7 минут. В то время как основные компоненты варятся, подготовьте зажарку. Разогрейте растительное масло в сковороде, обжарьте нарезанный лук, затем добавьте нарезанную морковь. Тушите на среднем огне 5-7 минут, затем добавьте томатную пасту. Продолжайте готовить еще минуту. Добавьте зажарку в кастрюлю и варите еще 5 минут после закипания. Выключите огонь, накройте суп крышкой и дайте ему настояться 20-30 минут. Разлейте суп по тарелкам, приправьте сметаной и посыпьте свежей зеленью.

Подавайте к столу! Вы можете насладиться вкусным и ароматным рассольником с колбасой, настроив его состав по своему вкусу.