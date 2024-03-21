Рисовый уксус: какой бывает, для чего используется и как его производят

Что представляет из себя рисовый уксус и как его получают?

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Рисовый уксус — это лёгкая жидкость светло-белого или прозрачного оттенка, производимая путем ферментации риса. В отличие от обычного уксуса с содержанием 6% или 9%, рисовый уксус имеет более мягкий запах и вкус, похожий на винный или яблочный уксус. Уксус обладает нежным ароматом и лёгким привкусом, и является одним из самых легких в линейке подобных продуктов.

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Существуют различные виды рисового уксуса, например:

Белый: классический уксус, который используется для приготовления заправок для риса, салатов, маринадов для рыбы и морепродуктов.

классический уксус, который используется для приготовления заправок для риса, салатов, маринадов для рыбы и морепродуктов. Красный: готовится с использованием особых красных дрожжей и идеально подходит для маринования рыбы и морепродуктов, а также для готовки вторых блюд.

готовится с использованием особых красных дрожжей и идеально подходит для маринования рыбы и морепродуктов, а также для готовки вторых блюд. Чёрный: это густой уксус с выраженным кисло-сладким вкусом. Он прекрасно подходит для приготовления горячих блюд, включая супы, мясо, рыбу и морепродукты. Чёрный уксус обладает сильным вкусом и обычно используется в небольших количествах.

Японская и китайская кухни характерны своим разнообразием вкусов, включая кислый, кисло-сладкий и острый. Поэтому рисовый уксус широко используется в этих кухнях для создания различных маринадов, заправок и соусов, чтобы подчеркнуть вкусы основных ингредиентов и придать блюдам пикантность.

Изначально уксусы и различные приправы использовались в азиатской кухне как консерванты, чтобы продукты дольше сохраняли свежесть и скрывали специфические запахи рыбы и мяса.

Процесс производства рисового уксуса начинается с замачивания и очистки риса. Затем рис подвергают термической обработке для придания ему упругости, после чего сушат и измельчают в порошок. В полученный порошок добавляют воду и оставляют на несколько месяцев для брожения. Во время брожения крахмал в рисе превращается сначала в глюкозу, а затем в уксусную кислоту. После завершения брожения рисовый уксус фильтруется и разливается в бутылки. Таким образом, рисовый уксус становится готовым к использованию в различных блюдах и рецептах.