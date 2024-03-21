Рисовый уксус: какой бывает, для чего используется и как его производят

Рисовый уксус — это лёгкая жидкость светло-белого или прозрачного оттенка, производимая путем ферментации риса. В отличие от обычного уксуса с содержанием 6% или 9%, рисовый уксус имеет более мягкий запах и вкус, похожий на винный или яблочный уксус. Уксус обладает нежным ароматом и лёгким привкусом, и является одним из самых легких в линейке подобных продуктов.
Существуют различные виды рисового уксуса, например:
Японская и китайская кухни характерны своим разнообразием вкусов, включая кислый, кисло-сладкий и острый. Поэтому рисовый уксус широко используется в этих кухнях для создания различных маринадов, заправок и соусов, чтобы подчеркнуть вкусы основных ингредиентов и придать блюдам пикантность.
Изначально уксусы и различные приправы использовались в азиатской кухне как консерванты, чтобы продукты дольше сохраняли свежесть и скрывали специфические запахи рыбы и мяса.
Процесс производства рисового уксуса начинается с замачивания и очистки риса. Затем рис подвергают термической обработке для придания ему упругости, после чего сушат и измельчают в порошок. В полученный порошок добавляют воду и оставляют на несколько месяцев для брожения. Во время брожения крахмал в рисе превращается сначала в глюкозу, а затем в уксусную кислоту. После завершения брожения рисовый уксус фильтруется и разливается в бутылки. Таким образом, рисовый уксус становится готовым к использованию в различных блюдах и рецептах.
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