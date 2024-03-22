Очень вкусный куриный суп с макаронами, шпинатом и пармезаном: не забудьте про вино и чеснок, они добавят особый аромат

Вино и чеснок добавляют насыщенности этому быстрому и простому куриному супу с лапшой. Макароны лучше добавлять в суп отдельно, уже в тарелку, поскольку они очень сильно впитывают воду.
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Ингредиенты
2 столовые ложки оливкового масла
2 зубчика чеснока, тонко нарезанных
1/4 чайной ложки измельчённого красного перца
1/3 стакана сухого белого вина
6 чашек куриного бульона
1/4 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки молотого перца
1/2 чашки макарон из цельнозерновой муки
2 чашки измельчённой варёной куриной грудки
1 упаковка шпината
1/2 чайной ложки цедры лимона
2 столовые ложки лимонного сока
1/3 стакана мелко натёртого сыра пармезан
Приготовление
Обжарьте в масле чеснок и измельчённый красный перец около 2 минут. Добавьте вино, затем бульон, соль и перец. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Добавьте макароны, варите около 6 минут.
Снимите с огня. Добавьте курицу и шпинат, поварите 1 минуту. Добавьте цедру лимона и лимонный сок.
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