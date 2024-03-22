Очень вкусный куриный суп с макаронами, шпинатом и пармезаном: не забудьте про вино и чеснок, они добавят особый аромат

Как приготовить куриный суп с лапшой, шпинатом и пармезаном

Вино и чеснок добавляют насыщенности этому быстрому и простому куриному супу с лапшой. Макароны лучше добавлять в суп отдельно, уже в тарелку, поскольку они очень сильно впитывают воду.

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Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

2 зубчика чеснока, тонко нарезанных

1/4 чайной ложки измельчённого красного перца

1/3 стакана сухого белого вина

6 чашек куриного бульона

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотого перца

1/2 чашки макарон из цельнозерновой муки

2 чашки измельчённой варёной куриной грудки

1 упаковка шпината

1/2 чайной ложки цедры лимона

2 столовые ложки лимонного сока

1/3 стакана мелко натёртого сыра пармезан

Приготовление

Обжарьте в масле чеснок и измельчённый красный перец около 2 минут. Добавьте вино, затем бульон, соль и перец. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Добавьте макароны, варите около 6 минут. Снимите с огня. Добавьте курицу и шпинат, поварите 1 минуту. Добавьте цедру лимона и лимонный сок. Разложите суп по тарелкам, посыпьте пармезаном.