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Очень вкусный куриный суп с макаронами, шпинатом и пармезаном: не забудьте про вино и чеснок, они добавят особый аромат

Как приготовить куриный суп с лапшой, шпинатом и пармезаном

Еда

Вино и чеснок добавляют насыщенности этому быстрому и простому куриному супу с лапшой. Макароны лучше добавлять в суп отдельно, уже в тарелку, поскольку они очень сильно впитывают воду.

Как приготовить куриный суп с лапшой, шпинатом и пармезаном
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока, тонко нарезанных
  • 1/4 чайной ложки измельчённого красного перца
  • 1/3 стакана сухого белого вина
  • 6 чашек куриного бульона
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки молотого перца
  • 1/2 чашки макарон из цельнозерновой муки
  • 2 чашки измельчённой варёной куриной грудки
  • 1 упаковка шпината
  • 1/2 чайной ложки цедры лимона
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1/3 стакана мелко натёртого сыра пармезан

Приготовление

  1. Обжарьте в масле чеснок и измельчённый красный перец около 2 минут. Добавьте вино, затем бульон, соль и перец. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Добавьте макароны, варите около 6 минут.
  2. Снимите с огня. Добавьте курицу и шпинат, поварите 1 минуту. Добавьте цедру лимона и лимонный сок.
  3. Разложите суп по тарелкам, посыпьте пармезаном.
САМЫЙ ВКУСНЫЙ КУРИНЫЙ СУП С ДОМАШНЕЙ ЛАПШОЙ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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