Очень вкусный куриный суп с макаронами, шпинатом и пармезаном: не забудьте про вино и чеснок, они добавят особый аромат

Вино и чеснок добавляют насыщенности этому быстрому и простому куриному супу с лапшой. Макароны лучше добавлять в суп отдельно, уже в тарелку, поскольку они очень сильно впитывают воду.

Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic