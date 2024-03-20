Как готовят перепелиные яйца вкрутую, всмятку и для омлета

Перед тем, как приступить к варке перепелиных яиц, рекомендуется достать их из холодильника и дать им прогреться при комнатной температуре около полутора часов. Это поможет избежать растрескивания скорлупы в результате резкого перепада температур, напоминает Gastronom.ru.
Для приготовления салатов (например, Цезарь или Нисуаз), закусок или просто на завтрак рекомендуется варить перепелиные яйца вкрутую. Поместите яйца в сотейник с холодной водой, доведите до кипения и варите около 4 минут.
Не нужно предварительно мыть яйца, так как это может вызывать загрязнение рабочих поверхностей посуды. Согласно современным рекомендациям, это более безопасно.
Если вы хотите приготовить перепелиные яйца всмятку, опустите их в кипящую воду и варите около 2 минут. После этого можно достать яйца из воды.
Также из перепелиных яиц можно готовить отличный омлет. Его можно приготовить на сковороде с маслом гхи, в духовке или на водяной бане. Готовность омлета можно проверить посредством надреза — масса должна быть протяжной, нежной и мягкой. Приготовленный на пару омлет получается особенно нежным, а добавление немного молока придаст ему сладковатый вкус.
Теперь у вас есть рекомендации по варке перепелиных яиц вкрутую, всмятку и для приготовления омлета. Выберите вариант, который больше всего подходит для вашего блюда или предпочтений. Приятного аппетита!
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.