Закуска из фасоли: с аппетитным поджаренным беконом и ароматной кинзой

Вкусная закуска из фасоли: её хорошо намазывать на питу, лаваш или гренки

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт аппетитной закуски из фасоли, которая идеально подходит в качестве спреда для гренок или питы. Рецептом поделился сайт RussianFood.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Итак, вот что вам понадобится:

— 900 г красной фасоли (консервированной, промытой),

— 2 полоски бекона,

— 1 стакан сальсы (овощной соус),

— сыр кесо фреско или другой похожий, раскрошенный (по вкусу),

— свежая кинза (по вкусу),

— соль (по вкусу).

Перейдём к пошаговому приготовлению:

Предварительно разогрейте духовку до 225 градусов. Обжарьте бекон, пока он не станет хрустящим. Выложите полоски бекона на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. В сковороде оставьте примерно 1 столовую ложку жира, остальное можно слить. Увеличьте огонь под сковородой до сильного. Добавьте на сковороду сальсу и готовьте, пока жидкость в ней не испарится (примерно 5 минут), время от времени помешивая. Пюрируйте половину фасоли в блендере или кухонном процессоре. Добавьте пюре фасоли к бекону и сальсе, хорошо перемешайте. Переложите эту смесь в большую миску и добавьте оставшуюся фасоль. Еще раз перемешайте. Выложите фасолевую смесь на противень в один слой, накройте фольгой и поместите в разогретую духовку на 15 минут.

Подавайте закуску из фасоли, посыпав её сыром и свежей кинзой по вкусу. Теперь у вас есть рецепт вкусной закуски из фасоли, которую можно использовать в качестве спреда для гренок или питы. Приятного аппетита!