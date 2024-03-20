Закуска из фасоли: с аппетитным поджаренным беконом и ароматной кинзой

Предлагаем вам рецепт аппетитной закуски из фасоли, которая идеально подходит в качестве спреда для гренок или питы. Рецептом поделился сайт RussianFood.com.
Фото: commons.wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Итак, вот что вам понадобится:
— 900 г красной фасоли (консервированной, промытой),
— 2 полоски бекона,
— 1 стакан сальсы (овощной соус),
— сыр кесо фреско или другой похожий, раскрошенный (по вкусу),
— свежая кинза (по вкусу),
— соль (по вкусу).
Перейдём к пошаговому приготовлению:
Предварительно разогрейте духовку до 225 градусов.
Обжарьте бекон, пока он не станет хрустящим. Выложите полоски бекона на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. В сковороде оставьте примерно 1 столовую ложку жира, остальное можно слить. Увеличьте огонь под сковородой до сильного.
Добавьте на сковороду сальсу и готовьте, пока жидкость в ней не испарится (примерно 5 минут), время от времени помешивая.
Пюрируйте половину фасоли в блендере или кухонном процессоре. Добавьте пюре фасоли к бекону и сальсе, хорошо перемешайте. Переложите эту смесь в большую миску и добавьте оставшуюся фасоль. Еще раз перемешайте.
Выложите фасолевую смесь на противень в один слой, накройте фольгой и поместите в разогретую духовку на 15 минут.
Подавайте закуску из фасоли, посыпав её сыром и свежей кинзой по вкусу. Теперь у вас есть рецепт вкусной закуски из фасоли, которую можно использовать в качестве спреда для гренок или питы. Приятного аппетита!
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Теперь это мой любимый рецепт! Нежный паштет из красной фасоли
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