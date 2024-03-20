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Закуска из фасоли: с аппетитным поджаренным беконом и ароматной кинзой

Вкусная закуска из фасоли: её хорошо намазывать на питу, лаваш или гренки

1:36
Еда

Предлагаем вам рецепт аппетитной закуски из фасоли, которая идеально подходит в качестве спреда для гренок или питы. Рецептом поделился сайт RussianFood.com.

Вкусная закуска из фасоли: её хорошо намазывать на питу, лаваш или гренки
Фото: commons.wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Итак, вот что вам понадобится:

— 900 г красной фасоли (консервированной, промытой),

— 2 полоски бекона,

— 1 стакан сальсы (овощной соус),

— сыр кесо фреско или другой похожий, раскрошенный (по вкусу),

— свежая кинза (по вкусу),

— соль (по вкусу).

Перейдём к пошаговому приготовлению:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 225 градусов.
  2. Обжарьте бекон, пока он не станет хрустящим. Выложите полоски бекона на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. В сковороде оставьте примерно 1 столовую ложку жира, остальное можно слить. Увеличьте огонь под сковородой до сильного.
  3. Добавьте на сковороду сальсу и готовьте, пока жидкость в ней не испарится (примерно 5 минут), время от времени помешивая.
  4. Пюрируйте половину фасоли в блендере или кухонном процессоре. Добавьте пюре фасоли к бекону и сальсе, хорошо перемешайте. Переложите эту смесь в большую миску и добавьте оставшуюся фасоль. Еще раз перемешайте.
  5. Выложите фасолевую смесь на противень в один слой, накройте фольгой и поместите в разогретую духовку на 15 минут.

Подавайте закуску из фасоли, посыпав её сыром и свежей кинзой по вкусу. Теперь у вас есть рецепт вкусной закуски из фасоли, которую можно использовать в качестве спреда для гренок или питы. Приятного аппетита!

Теперь это мой любимый рецепт! Нежный паштет из красной фасоли
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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