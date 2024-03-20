Картошка, запечённая в духовке в соевом соусе: просто пальчики оближешь!

Запечённая картошка в соевом соусе: получается с аппетитнейшей румяной корочкой

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт очень вкусной запечённой картошки в соевом соусе, которым поделился сайт RussianFood.com. Благодаря приготовлению в духовке, картофель впитывает в себя неповторимое сочетание специй, при этом на нём образуется аппетитная румяная корочка. Это идеальное блюдо для обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Leon Brooks is licensed under public domain

Вам понадобятся следующие продукты (на 4 порции):

— 800 г картофеля,

— 4 столовые ложки соевого соуса,

— 5 столовых ложек растительного масла,

— 1 столовая ложка измельчённого чеснока,

— 1 чайная ложка смеси сухих итальянских трав,

— 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха,

— 0,5 чайной ложки молотого чёрного перца.

Итак, приступим к приготовлению:

Очистите картофель и нарежьте его на крупные кусочки. Предварительно отварите нарезанный картофель до полуготовности. В это время подготовьте соус, смешав соевый соус, растительное масло, измельчённый чеснок, чёрный перец, сухие итальянские травы и молотый мускатный орех. Добавьте соус к картофелю, который должен немного остыть, и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно пропитан. Смажьте форму для запекания маслом и выложите в неё картофель. Запекайте картофель в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 15-20 минут.

Вот и всё! Запечённая картошка в соевом соусе готова к подаче. Вы можете подавать её в качестве самостоятельного блюда или использовать как гарнир к мясным блюдам. Приятного аппетита!