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Картошка, запечённая в духовке в соевом соусе: просто пальчики оближешь!

Запечённая картошка в соевом соусе: получается с аппетитнейшей румяной корочкой

1:38
Еда

Предлагаем вам рецепт очень вкусной запечённой картошки в соевом соусе, которым поделился сайт RussianFood.com. Благодаря приготовлению в духовке, картофель впитывает в себя неповторимое сочетание специй, при этом на нём образуется аппетитная румяная корочка. Это идеальное блюдо для обеда или ужина.

Запечённая картошка в соевом соусе: получается с аппетитнейшей румяной корочкой
Фото: commons.wikimedia.org by Leon Brooks is licensed under public domain

Вам понадобятся следующие продукты (на 4 порции):

— 800 г картофеля,

— 4 столовые ложки соевого соуса,

— 5 столовых ложек растительного масла,

— 1 столовая ложка измельчённого чеснока,

— 1 чайная ложка смеси сухих итальянских трав,

— 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха,

— 0,5 чайной ложки молотого чёрного перца.

Итак, приступим к приготовлению:

  1. Очистите картофель и нарежьте его на крупные кусочки. Предварительно отварите нарезанный картофель до полуготовности.
  2. В это время подготовьте соус, смешав соевый соус, растительное масло, измельчённый чеснок, чёрный перец, сухие итальянские травы и молотый мускатный орех.
  3. Добавьте соус к картофелю, который должен немного остыть, и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно пропитан.
  4. Смажьте форму для запекания маслом и выложите в неё картофель.
  5. Запекайте картофель в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 15-20 минут.

Вот и всё! Запечённая картошка в соевом соусе готова к подаче. Вы можете подавать её в качестве самостоятельного блюда или использовать как гарнир к мясным блюдам. Приятного аппетита!

Румяная картошечка, в соевом соусе, запечённая в духовке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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