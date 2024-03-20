Картошка, запечённая в духовке в соевом соусе: просто пальчики оближешь!

Предлагаем вам рецепт очень вкусной запечённой картошки в соевом соусе, которым поделился сайт RussianFood.com. Благодаря приготовлению в духовке, картофель впитывает в себя неповторимое сочетание специй, при этом на нём образуется аппетитная румяная корочка. Это идеальное блюдо для обеда или ужина.
Вам понадобятся следующие продукты (на 4 порции):
— 800 г картофеля,
— 4 столовые ложки соевого соуса,
— 5 столовых ложек растительного масла,
— 1 столовая ложка измельчённого чеснока,
— 1 чайная ложка смеси сухих итальянских трав,
— 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха,
— 0,5 чайной ложки молотого чёрного перца.
Итак, приступим к приготовлению:
Вот и всё! Запечённая картошка в соевом соусе готова к подаче. Вы можете подавать её в качестве самостоятельного блюда или использовать как гарнир к мясным блюдам. Приятного аппетита!
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