Сколько времени жарится на сковороде целое куриное филе и порезанное кусочками?

Как долго нужно жарить куриное филе на сковороде?

Сколько необходимо жарить на сковороде куриное филе, чтобы оно прожарилось, осталось сочным и при этом не получилось пересушенным? Ответ на этот вопрос знает petelinka.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by @joefoodie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кусочки филе курицы, нарезанные на кусочки, необходимо жарить на сковороде в течение 15-20 минут на среднем огне.

Если кусочки имеют толщину более 1,5 см, то после жарки их следует накрыть фольгой и оставить на 10 минут. Таким образом мясо будет полностью приготовлено, сохраняя естественную сочность, но при этом его поверхность не будет пережаренной.

Цельное куриное филе приготавливается за 25 минут. Для достижения желаемой готовности рекомендуется ориентироваться на это время приготовления.

Если вы хотите, чтобы куриное филе было более сочным, вы можете добавить 5-10 грамм сливочного масла на каждый кусочек при обжаривании.

Как приготовить СОЧНОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ на сковороде. How to cook JUICY CHICKEN FILLET in a frying pan.