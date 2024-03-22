Газировка с соком лимона и огурца: такой необычный вариант домашнего лимонада понравится вашим детям

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Как приготовить дома газировку с огуречно-лимонным соком

0:38
Еда

Мечтаете о необычном напитке? Тогда попробуйте этот домашний лимонад, приготовленный из огурца и лимонного сока. Если вы любите специи, можете добавить их в свой напиток. 

Как приготовить дома газировку с огуречно-лимонным соком
Фото: pxhere.com by rawpixel.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 стакана газировки с нейтральным вкусом
  • 1/2 стакана огуречного сока
  • 1 стакан кубиков льда
  • 1 огурец
  • 2 чайные ложки лимонного сока

Приготовление

Вымойте и тонко нарежьте огурец. Положите в воду, дайте настояться. Влейте сок лимона и огурца, газировку, добавьте кубики льда. Хорошо перемешайте, разлейте по стаканам и наслаждайтесь.

Как приготовить ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД. Быстро и просто!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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