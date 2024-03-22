Газировка с соком лимона и огурца: такой необычный вариант домашнего лимонада понравится вашим детям

Как приготовить дома газировку с огуречно-лимонным соком

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаете о необычном напитке? Тогда попробуйте этот домашний лимонад, приготовленный из огурца и лимонного сока. Если вы любите специи, можете добавить их в свой напиток.

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Ингредиенты

2 стакана газировки с нейтральным вкусом

1/2 стакана огуречного сока

1 стакан кубиков льда

1 огурец

2 чайные ложки лимонного сока

Приготовление

Вымойте и тонко нарежьте огурец. Положите в воду, дайте настояться. Влейте сок лимона и огурца, газировку, добавьте кубики льда. Хорошо перемешайте, разлейте по стаканам и наслаждайтесь.