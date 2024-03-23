Шокирующее открытие: кофе вызывает слабительный эффект у каждого третьего человека! Что скрывают от вас кофейные производители

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Гастроэнтерологи выяснили, что кофе работает как антибиотик и слабительное

1:06
Еда

Эксперты из Техасского университета представили данные, указывающие на то, что примерно треть потребителей кофе замечают слабительный эффект от этого напитка.

Гастроэнтерологи выяснили, что кофе работает как антибиотик и слабительное
Фото: unsplash.com by freddie marriage is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследователи, по информации из The Mirror, провели эксперименты на крысах, которым в течение трех дней давали кофе. Результаты показали, что употребление кофе вызывает усиленное сокращение мышц тонкого кишечника.

Интересно, что это наблюдается как при высокой концентрации кофеина, так и при его минимальном или даже отсутствии.

Причину данного явления выяснили эксперты. Оказалось, что гастрин, содержащийся в кофейных зернах, активизирует сокращение мышц и стимулирует ускоренное удаление пищевых остатков.

Исследование также обнаружило ещё одно положительное свойство кофе. У крыс, потреблявших кофе, количество бактерий в кале оказалось меньше по сравнению с теми, кто не получал кофе в рационе.

Ученые пришли к выводу, что кофе обладает антибактериальными свойствами, что открывает новые перспективы его использования в диетологии и медицине.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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