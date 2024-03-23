Шокирующее открытие: кофе вызывает слабительный эффект у каждого третьего человека! Что скрывают от вас кофейные производители

Эксперты из Техасского университета представили данные, указывающие на то, что примерно треть потребителей кофе замечают слабительный эффект от этого напитка.
Исследователи, по информации из The Mirror, провели эксперименты на крысах, которым в течение трех дней давали кофе. Результаты показали, что употребление кофе вызывает усиленное сокращение мышц тонкого кишечника.
Интересно, что это наблюдается как при высокой концентрации кофеина, так и при его минимальном или даже отсутствии.
Причину данного явления выяснили эксперты. Оказалось, что гастрин, содержащийся в кофейных зернах, активизирует сокращение мышц и стимулирует ускоренное удаление пищевых остатков.
Исследование также обнаружило ещё одно положительное свойство кофе. У крыс, потреблявших кофе, количество бактерий в кале оказалось меньше по сравнению с теми, кто не получал кофе в рационе.
Ученые пришли к выводу, что кофе обладает антибактериальными свойствами, что открывает новые перспективы его использования в диетологии и медицине.
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