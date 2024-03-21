Белковый куриный суп с фасолью: идеальное первое блюдо для тех, кто следит за своим весом

Куриный суп с фасолью: пошаговый рецепт

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот очень простой и вкусный суп с фасолью и курицей. Благодаря высокому содержанию белка он отлично подходит для тех, кто следит за своим весом, а также для людей, пытающихся нарастить мышцы.

Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вы можете изменить блюдо по своему вкусу, добавив в него сыр, зелень или свои любимые овощи.

Ингредиенты

1 чашка красной фасоли

Овощной бульон или бульонный кубик

Соль по необходимости

1 чайная ложка порошка красного перца чили

1 чайная ложка какой-нибудь пряной приправы

1 чайная ложка чесночной пасты

1 чашка порезанной курицы

Чёрный перец по желанию

2 щепотки куркумы

1 чайная ложка имбирной пасты

1 столовая ложка сливочного масла

Приготовление

Промойте и замочите фасоль на ночь. Затем отварите в подсоленной воде. Добавьте сливочное масло в кастрюлю, затем добавьте овощи вместе со специями, влейте овощной бульон, добавьте курицу вместе с имбирно-чесночной пастой, затем фасоль. Приправьте солью, перцем и пряной приправой, если хотите придать супу остроты.