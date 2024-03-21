Белковый куриный суп с фасолью: идеальное первое блюдо для тех, кто следит за своим весом

Попробуйте этот очень простой и вкусный суп с фасолью и курицей. Благодаря высокому содержанию белка он отлично подходит для тех, кто следит за своим весом, а также для людей, пытающихся нарастить мышцы.
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Вы можете изменить блюдо по своему вкусу, добавив в него сыр, зелень или свои любимые овощи.
Ингредиенты
1 чашка красной фасоли
Овощной бульон или бульонный кубик
Соль по необходимости
1 чайная ложка порошка красного перца чили
1 чайная ложка какой-нибудь пряной приправы
1 чайная ложка чесночной пасты
1 чашка порезанной курицы
Чёрный перец по желанию
2 щепотки куркумы
1 чайная ложка имбирной пасты
1 столовая ложка сливочного масла
Приготовление
Промойте и замочите фасоль на ночь. Затем отварите в подсоленной воде.
Добавьте сливочное масло в кастрюлю, затем добавьте овощи вместе со специями, влейте овощной бульон, добавьте курицу вместе с имбирно-чесночной пастой, затем фасоль.
Приправьте солью, перцем и пряной приправой, если хотите придать супу остроты.
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