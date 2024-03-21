Зелёный чай с лепестками роз: этот целебный напиток успокоит нервы и замедлит процессы старения

Зелёный чай с лепестками роз: как приготовить вкусный напиток

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте эту восхитительную чайную смесь, приготовленную из простых ингредиентов. Зелёный чай с лепестками роз можно считать омолаживающим напитком, он помогает расслабиться, успокоив нервы, а также замедляет процессы старения.

Фото: flickr.com by moonlightbulb is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

2 пакетика зелёного чая

1 столовая ложка розовой воды

Мёд по необходимости

2 столовые ложки сухих лепестков роз

3 стакана воды

Приготовление

Добавьте лепестки роз в кастрюлю и заварите чай. Добавьте 2 чайных пакетика, дайте зелёному чаю настояться. Добавьте розовую воду и хорошо перемешайте её с мёдом.