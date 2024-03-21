Острые куриные ножки, не хуже, чем в KFC: весь секрет в особом маринаде

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Острые куриные голени: рецепт приготовления

1:11
Еда

Хотите приготовить фантастическую огненную закуску для гостей? Тогда попробуйте этот рецепт.

Острые куриные голени: рецепт приготовления
Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Восхитительные куриные голени, приготовленные с острыми приправами, специями и травами, никого не оставят равнодушными. Это блюдо можно подавать к любому гарниру.

Ингредиенты

  • 7 куриных голеней
  • 1 столовая ложка имбирной пасты
  • Соль по необходимости
  • 2 столовые ложки соевого соуса
  • 3 столовые ложки соуса шрирача (разновидность соуса чили)
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1/4 стакана лимонного сока
  • 1,5 столовой ложки чили-чесночной пасты
  • Чёрный перец по желанию
  • 3 столовые ложки соуса шезван
  • 1 чайная ложка порошка красного перца чили
  • Листья кориандра

Приготовление

  1. Вымойте и замочите куриные голени в тёплой воде. Слейте воду и отложите голени в сторону. Параллельно включите духовку.
  2. В большой миске смешайте все ингредиенты, хорошо взбейте и добавьте листья кориандра.
  3. Замаринуйте куриные голени и поставьте в холодильник на 20 минут. Запекайте голени в маринаде 25-30 минут. 
Куриные голени в кляре
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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