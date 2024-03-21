Острые куриные ножки, не хуже, чем в KFC: весь секрет в особом маринаде

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Острые куриные голени: рецепт приготовления

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить фантастическую огненную закуску для гостей? Тогда попробуйте этот рецепт.

Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Восхитительные куриные голени, приготовленные с острыми приправами, специями и травами, никого не оставят равнодушными. Это блюдо можно подавать к любому гарниру.

Ингредиенты

7 куриных голеней

1 столовая ложка имбирной пасты

Соль по необходимости

2 столовые ложки соевого соуса

3 столовые ложки соуса шрирача (разновидность соуса чили)

1 столовая ложка мёда

1/4 стакана лимонного сока

1,5 столовой ложки чили-чесночной пасты

Чёрный перец по желанию

3 столовые ложки соуса шезван

1 чайная ложка порошка красного перца чили

Листья кориандра

Приготовление

Вымойте и замочите куриные голени в тёплой воде. Слейте воду и отложите голени в сторону. Параллельно включите духовку. В большой миске смешайте все ингредиенты, хорошо взбейте и добавьте листья кориандра. Замаринуйте куриные голени и поставьте в холодильник на 20 минут. Запекайте голени в маринаде 25-30 минут.