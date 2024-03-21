Полезная и вкусная заправка из шпината с фасолью: идеальный соус к любому блюду, будь то жареная картошка или салат

Нужна полезная, но вкусная заправка для салата? Попробуйте этот рецепт.
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Фасоль придаёт заправке кремовую текстуру, а другие ингредиенты, такие как шпинат, лук, чеснок, оливковое масло, лимонный сок, майонез, дрожжи и соль, придают вкус. Вы также можете использовать эту заправку в качестве соуса к жареному картофелю, чипсам, начос.
Ингредиенты
2 чашки фасоли
1 луковица
2 столовые ложки растительного майонеза
2 столовые ложки оливкового масла
Соль по необходимости
1 пучок шпината
3 зубчика чеснока
2 столовые ложки лимонного сока
2 столовые ложки пищевых дрожжей
Приготовление
Хорошо промойте фасоль и добавьте её в кастрюлю с водой. Отварить до полной готовности.
Добавьте в блендер отварную фасоль, листья шпината, нарезанный лук, зубчики чеснока, майонез, лимонный сок, оливковое масло, пищевые дрожжи и соль по вкусу.
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