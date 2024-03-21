Полезная и вкусная заправка из шпината с фасолью: идеальный соус к любому блюду, будь то жареная картошка или салат

Рецепт салатной заправки из шпината с фасолью

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Нужна полезная, но вкусная заправка для салата? Попробуйте этот рецепт.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Фасоль придаёт заправке кремовую текстуру, а другие ингредиенты, такие как шпинат, лук, чеснок, оливковое масло, лимонный сок, майонез, дрожжи и соль, придают вкус. Вы также можете использовать эту заправку в качестве соуса к жареному картофелю, чипсам, начос.

Ингредиенты

2 чашки фасоли

1 луковица

2 столовые ложки растительного майонеза

2 столовые ложки оливкового масла

Соль по необходимости

1 пучок шпината

3 зубчика чеснока

2 столовые ложки лимонного сока

2 столовые ложки пищевых дрожжей

Приготовление

Хорошо промойте фасоль и добавьте её в кастрюлю с водой. Отварить до полной готовности. Добавьте в блендер отварную фасоль, листья шпината, нарезанный лук, зубчики чеснока, майонез, лимонный сок, оливковое масло, пищевые дрожжи и соль по вкусу. Смешайте все ингредиенты.