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Полезная и вкусная заправка из шпината с фасолью: идеальный соус к любому блюду, будь то жареная картошка или салат

Рецепт салатной заправки из шпината с фасолью

1:04
Еда

Нужна полезная, но вкусная заправка для салата? Попробуйте этот рецепт.

Рецепт салатной заправки из шпината с фасолью
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Фасоль придаёт заправке кремовую текстуру, а другие ингредиенты, такие как шпинат, лук, чеснок, оливковое масло, лимонный сок, майонез, дрожжи и соль, придают вкус. Вы также можете использовать эту заправку в качестве соуса к жареному картофелю, чипсам, начос.

Ингредиенты

  • 2 чашки фасоли
  • 1 луковица
  • 2 столовые ложки растительного майонеза
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль по необходимости
  • 1 пучок шпината
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 2 столовые ложки пищевых дрожжей

Приготовление

  1. Хорошо промойте фасоль и добавьте её в кастрюлю с водой. Отварить до полной готовности.
  2. Добавьте в блендер отварную фасоль, листья шпината, нарезанный лук, зубчики чеснока, майонез, лимонный сок, оливковое масло, пищевые дрожжи и соль по вкусу.
  3. Смешайте все ингредиенты.
Вкусная заправка к салату и рецепт салата
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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