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Ароматный суп с кокосовым молоком и молотым арахисом: простое в приготовлении первое блюдо с азиатскими мотивами

Простой рецепт кокосово-арахисового супа

1:09
Еда

Кокосово-арахисовый суп — это простое в приготовлении первое блюдо из кокосового молока и молотого арахиса, которое можно подавать даже гостям.

Простой рецепт кокосово-арахисового супа
Фото: Own work by Chensiyuan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1,5 стакана кокосового молока
  • 2 столовые ложки муки
  • 1 чайная ложка семян тмина
  • 1/4 стакана нарезанного огурца
  • 4 щепотки соли
  • 1/2 стакана воды
  • 1/2 стакана молотого сырого арахиса
  • 2 столовые ложки рафинированного масла
  • 2 чайные ложки нарезанного зелёного перца чили
  • 1/4 стакана помидоров
  • 2 столовые ложки нарезанных листьев кориандра

Приготовление

  1. Смешайте в миске кокосовое молоко и муку.
  2. Нагрейте масло в глубокой кастрюле и добавьте семена тмина. Добавьте зелёный перец чили и обжарьте на среднем огне несколько секунд.
  3. Добавьте смесь кокосового молока с мукой, хорошо перемешайте и готовьте на среднем огне 3-4 минуты.
  4. Добавьте огурец, помидоры, арахис, соль и 1/2 стакана воды. Хорошо перемешайте и готовьте на среднем огне.
  5. Украсьте листьями кориандра и подавайте.
Арахисовый суп с курицей и овощами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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