Ароматный суп с кокосовым молоком и молотым арахисом: простое в приготовлении первое блюдо с азиатскими мотивами

Простой рецепт кокосово-арахисового супа

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Кокосово-арахисовый суп — это простое в приготовлении первое блюдо из кокосового молока и молотого арахиса, которое можно подавать даже гостям.

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Ингредиенты

1,5 стакана кокосового молока

2 столовые ложки муки

1 чайная ложка семян тмина

1/4 стакана нарезанного огурца

4 щепотки соли

1/2 стакана воды

1/2 стакана молотого сырого арахиса

2 столовые ложки рафинированного масла

2 чайные ложки нарезанного зелёного перца чили

1/4 стакана помидоров

2 столовые ложки нарезанных листьев кориандра

Приготовление

Смешайте в миске кокосовое молоко и муку. Нагрейте масло в глубокой кастрюле и добавьте семена тмина. Добавьте зелёный перец чили и обжарьте на среднем огне несколько секунд. Добавьте смесь кокосового молока с мукой, хорошо перемешайте и готовьте на среднем огне 3-4 минуты. Добавьте огурец, помидоры, арахис, соль и 1/2 стакана воды. Хорошо перемешайте и готовьте на среднем огне. Украсьте листьями кориандра и подавайте.