Полезный и вкусный салат из шпината с дольками лимона: сочные красные зёрна граната добавляют яркости блюду

Для всех, кто сидит на диете, этот салат станет настоящим Святым Граалем. Вкусные ломтики лимона, листья мяты и молодой шпинат сочетают в себе нужные ноты. Сочные красные зёрна граната добавляют яркости блюду. Это очень полезный и вкусный салат.

Фото: Own work by Hannahdownes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International