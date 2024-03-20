Полезный и вкусный салат из шпината с дольками лимона: сочные красные зёрна граната добавляют яркости блюду

Для всех, кто сидит на диете, этот салат станет настоящим Святым Граалем. Вкусные ломтики лимона, листья мяты и молодой шпинат сочетают в себе нужные ноты. Сочные красные зёрна граната добавляют яркости блюду. Это очень полезный и вкусный салат.
Экспериментировать не возбраняется. Добавьте свою любимую заправку для салата, посыпьте тёртой морковью и бросьте горошек. Так салат получится ещё более полезным.
Снимите с лимона кожуру, разрежьте лимон на 8 частей. Возьмите салатницу и добавьте в неё мяту, лимон, молодой шпинат, масло и соль. Тщательно перемешайте смесь, а затем добавьте щепотку свежемолотого чёрного перца и сочных красных зёрен граната. Ещё раз перемешайте и подавайте.
Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.