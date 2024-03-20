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Полезный и вкусный салат из шпината с дольками лимона: сочные красные зёрна граната добавляют яркости блюду

Салат из шпината с лимоном: рецепт для сидящих на диете

Еда

Для всех, кто сидит на диете, этот салат станет настоящим Святым Граалем. Вкусные ломтики лимона, листья мяты и молодой шпинат сочетают в себе нужные ноты. Сочные красные зёрна граната добавляют яркости блюду. Это очень полезный и вкусный салат.

Салат из шпината с лимоном: рецепт для сидящих на диете
Фото: Own work by Hannahdownes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Экспериментировать не возбраняется. Добавьте свою любимую заправку для салата, посыпьте тёртой морковью и бросьте горошек. Так салат получится ещё более полезным.

Ингредиенты

  • 1 лимон
  • 1 чайная ложка соли
  • 2,5 столовой ложки оливкового масла
  • 1/2 стакана нарезанных листьев мяты
  • 200 г молодого шпината

Для украшения

  • Свежемолотый чёрный перец по необходимости
  • Зёрна граната по желанию

Приготовление

Снимите с лимона кожуру, разрежьте лимон на 8 частей. Возьмите салатницу и добавьте в неё мяту, лимон, молодой шпинат, масло и соль. Тщательно перемешайте смесь, а затем добавьте щепотку свежемолотого чёрного перца и сочных красных зёрен граната. Ещё раз перемешайте и подавайте.

Салат из шпината по-грузински
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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