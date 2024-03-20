Полезный и вкусный салат из шпината с дольками лимона: сочные красные зёрна граната добавляют яркости блюду

Салат из шпината с лимоном: рецепт для сидящих на диете

Для всех, кто сидит на диете, этот салат станет настоящим Святым Граалем. Вкусные ломтики лимона, листья мяты и молодой шпинат сочетают в себе нужные ноты. Сочные красные зёрна граната добавляют яркости блюду. Это очень полезный и вкусный салат.

Фото: Own work by Hannahdownes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Экспериментировать не возбраняется. Добавьте свою любимую заправку для салата, посыпьте тёртой морковью и бросьте горошек. Так салат получится ещё более полезным.

Ингредиенты

1 лимон

1 чайная ложка соли

2,5 столовой ложки оливкового масла

1/2 стакана нарезанных листьев мяты

200 г молодого шпината

Для украшения

Свежемолотый чёрный перец по необходимости

Зёрна граната по желанию

Приготовление

Снимите с лимона кожуру, разрежьте лимон на 8 частей. Возьмите салатницу и добавьте в неё мяту, лимон, молодой шпинат, масло и соль. Тщательно перемешайте смесь, а затем добавьте щепотку свежемолотого чёрного перца и сочных красных зёрен граната. Ещё раз перемешайте и подавайте.