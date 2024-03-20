Восхитительный сливочно-фруктовый кофейный смузи с ароматом черники: рецепт для любителей кофейных напитков

Если вы любите кофе и уже перепробовали разные рецепты, то мы предлагаем вам решиться на ещё один эксперимент — приготовьте этот сливочно-фруктовый кофейный смузи с ароматом черники.
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Для приготовления этого смузи вам понадобится всего 5 простых ингредиентов: кофе, черника, молоко, мёд и овсяные хлопья. Этот напиток лучше всего подавать охлаждённым. Черника не только придаёт напитку приятный вкус, но и красивый сине-фиолетовый оттенок.
Ингредиенты
Кофе эспрессо
2 чайные ложки мёда
50 г овсяных хлопьев
150 мл холодного молока
100 г черники
4 кубика льда
Приготовление
В блендере смешайте эспрессо, холодное молоко, мёд, чернику, овсяные хлопья.
Перелейте смузи в стакан и украсьте кубиками льда.
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