Костный бульон: секреты приготовления и рекомендации по использованию

Как приготовить и использовать костный бульон

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление костного бульона требует использования костей говядины, свинины, курицы или индейки. Шеф-повара рекомендуют выбирать кости с хрящами, особенно в случае курицы, чтобы достичь наилучших результатов. Чем больше хрящей, кожи, сухожилий и костного мозга вы используете для приготовления бульона, тем лучше будет его вкус и польза для здоровья.

Фото: commons.wikimedia. org by E4024 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Главное правило при приготовлении костного бульона — низкий и долгий огонь, напоминает сайт Gastronom.ru. Бульон необходимо варить на слабом огне в течение достаточного времени. Некоторые повара варят его в течение 12 часов или более, чтобы максимально извлечь питательные вещества из костей. Если у вас есть время, это правильный выбор.

Считается, что объем бульона должен уменьшиться на 1/3 или ½ исходного объема, чтобы считаться "костным" бульоном. Чем дольше вы варите бульон, тем более насыщенный его вкус и больше коллагена вы получите из костей. Идеальное время приготовления костного бульона составляет около 12 часов.

На кулинарных форумах замечено, что медленное долгое варение костного бульона с добавлением кислых ингредиентов, таких как уксус или лимон, помогает извлечь питательные вещества из костей и улучшает вкус блюда.

Костный бульон можно пить как тонизирующий напиток. Мы рекомендуем добавить в него пищевые дрожжи, морскую соль, свежемолотый черный перец, чили, немного мисо, зеленый лук, кинзу, зиру, измельченный свежий чеснок или пюре из запеченного чеснока. Костный бульон прекрасно согревает и питает организм.

Костный бульон можно использовать везде, где обычно используется мясной или куриный бульон, например, в супах, соусах, подливках и других блюдах.

Бульон можно замораживать и хранить в холодильнике до 1-2 месяцев или даже дольше. Важно не заполнять контейнер полностью, чтобы дать бульону расшириться при замораживании. Костный бульон идеально гелеобразуется при охлаждении, но не волнуйтесь — при разогреве он вновь станет жидким бульоном.