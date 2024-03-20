Сырники-пампушки: новый взгляд на любимый всеми творожный десерт

Сырники-пампушки: полезный пышный десерт на завтрак, полдник или ужин

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники-пампушки являются превосходным рецептом, который объединяет преимущества обычных творожных сырников с пышностью пампушек.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Приготовление этих сырников-пампушек от сайта Gastronom.ru на завтрак позволит вам начать утро с отличного десерта. Более того, этот завтрак не просто сытный и вкусный, но также полезный. Основными ингредиентами этого блюда являются творог и яйца, которые многие диетологи рекомендуют употреблять на завтрак.

Подача этих сырников с свежими ягодами или ломтиками фруктов придаст завтраку еще больше витаминов. Будьте осторожны — существует большая вероятность того, что это блюдо станет вашим новым фаворитом! Следуйте нашему пошаговому рецепту с фото, и у вас обязательно все получится!

Ингредиенты на 4 порции:

— 350 г творога,

— 150 г пшеничной муки,

— 1 яйцо,

— 60 г сахара,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 30 г сливочного масла,

— 1 чайная ложка ванильного сахара,

— ¼ чайной ложки соли.

Приготовление:

Положите творог в большую миску. Если творог сухой, рекомендуется его протереть блендером, чтобы в сырниках не было крупинок неразмешанного творога. Если ваш творог мягкий и пластичный, то блендер не потребуется. Вы также можете использовать обезжиренный творог, если желаете. Добавьте 100 г муки и немного соли в миску с творогом. Тщательно перемешайте смесь с помощью силиконовой лопатки или вилки до однородного состояния. В отдельной посуде взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром, пока не получится плотная светлая пена. Перелейте эту смесь в миску с творожным тестом и аккуратно перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте на 5 минут. Такое время позволит тесту стать упругим и легко формируемым для сырников-пампушек. Посыпьте оставшуюся муку на тарелку. Слегка увлажненными руками отделите небольшую порцию теста, придайте ему круглую форму, обваляйте в муке и переложите на чистую тарелку или доску. Продолжайте формировать сырники-пампушки, пока не закончится тесто. Разогрейте растительное масло на средне-сильном огне в большой сковороде, а затем добавьте сливочное масло. Поместите каждый приготовленный сырник на сковороду, слегка придавая ему форму шайбы. Закройте крышкой. Готовьте сырники-пампушки на минимальном огне в течение 4-5 минут, затем переверните их и готовьте еще 3 минуты под крышкой. Снимите крышку и готовьте еще 1 минуту, пока сырники не станут готовыми.

Подавайте горячими со сметаной, медом и ягодами.