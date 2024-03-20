Сырники-пампушки: новый взгляд на любимый всеми творожный десерт

Сырники-пампушки являются превосходным рецептом, который объединяет преимущества обычных творожных сырников с пышностью пампушек.
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Приготовление этих сырников-пампушек от сайта Gastronom.ru на завтрак позволит вам начать утро с отличного десерта. Более того, этот завтрак не просто сытный и вкусный, но также полезный. Основными ингредиентами этого блюда являются творог и яйца, которые многие диетологи рекомендуют употреблять на завтрак.
Подача этих сырников с свежими ягодами или ломтиками фруктов придаст завтраку еще больше витаминов. Будьте осторожны — существует большая вероятность того, что это блюдо станет вашим новым фаворитом! Следуйте нашему пошаговому рецепту с фото, и у вас обязательно все получится!
Ингредиенты на 4 порции:
— 350 г творога,
— 150 г пшеничной муки,
— 1 яйцо,
— 60 г сахара,
— 2 столовые ложки растительного масла,
— 30 г сливочного масла,
— 1 чайная ложка ванильного сахара,
— ¼ чайной ложки соли.
Приготовление:
Положите творог в большую миску. Если творог сухой, рекомендуется его протереть блендером, чтобы в сырниках не было крупинок неразмешанного творога.
Если ваш творог мягкий и пластичный, то блендер не потребуется. Вы также можете использовать обезжиренный творог, если желаете.
Добавьте 100 г муки и немного соли в миску с творогом. Тщательно перемешайте смесь с помощью силиконовой лопатки или вилки до однородного состояния.
В отдельной посуде взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром, пока не получится плотная светлая пена. Перелейте эту смесь в миску с творожным тестом и аккуратно перемешайте.
Накройте миску пищевой пленкой и оставьте на 5 минут. Такое время позволит тесту стать упругим и легко формируемым для сырников-пампушек.
Посыпьте оставшуюся муку на тарелку. Слегка увлажненными руками отделите небольшую порцию теста, придайте ему круглую форму, обваляйте в муке и переложите на чистую тарелку или доску. Продолжайте формировать сырники-пампушки, пока не закончится тесто.
Разогрейте растительное масло на средне-сильном огне в большой сковороде, а затем добавьте сливочное масло. Поместите каждый приготовленный сырник на сковороду, слегка придавая ему форму шайбы. Закройте крышкой.
Готовьте сырники-пампушки на минимальном огне в течение 4-5 минут, затем переверните их и готовьте еще 3 минуты под крышкой. Снимите крышку и готовьте еще 1 минуту, пока сырники не станут готовыми.
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