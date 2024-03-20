Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская авиакомпания не накормила пассажиров и получила штраф
Как опытные дачники используют дрожжи для успешного садоводства
Эксперт по автомобилям высказал основное замечание по Tesla Cybertruck после мини-поездки
Жители новых регионов России получили более 5000 полисов "ПСБ Страхования"
Уход за сухими волосами: возвращаем им красоту и блеск
Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за питомцем
Ветеринарный врач Логинов рассказал о мифах про корм для домашних животных
Мать Василия Уткина узнала о его кончине из СМИ
Турецкая авиакомпания не пропускает россиян в Южную Америку
Сырники-пампушки: новый взгляд на любимый всеми творожный десерт

Сырники-пампушки: полезный пышный десерт на завтрак, полдник или ужин

2:48
Еда

Сырники-пампушки являются превосходным рецептом, который объединяет преимущества обычных творожных сырников с пышностью пампушек.

Сырники-пампушки: полезный пышный десерт на завтрак, полдник или ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Приготовление этих сырников-пампушек от сайта Gastronom.ru на завтрак позволит вам начать утро с отличного десерта. Более того, этот завтрак не просто сытный и вкусный, но также полезный. Основными ингредиентами этого блюда являются творог и яйца, которые многие диетологи рекомендуют употреблять на завтрак.

Подача этих сырников с свежими ягодами или ломтиками фруктов придаст завтраку еще больше витаминов. Будьте осторожны — существует большая вероятность того, что это блюдо станет вашим новым фаворитом! Следуйте нашему пошаговому рецепту с фото, и у вас обязательно все получится!

Ингредиенты на 4 порции:

— 350 г творога,

— 150 г пшеничной муки,

— 1 яйцо,

— 60 г сахара,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 30 г сливочного масла,

— 1 чайная ложка ванильного сахара,

— &frac14 чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. Положите творог в большую миску. Если творог сухой, рекомендуется его протереть блендером, чтобы в сырниках не было крупинок неразмешанного творога.
  2. Если ваш творог мягкий и пластичный, то блендер не потребуется. Вы также можете использовать обезжиренный творог, если желаете.
  3. Добавьте 100 г муки и немного соли в миску с творогом. Тщательно перемешайте смесь с помощью силиконовой лопатки или вилки до однородного состояния.
  4. В отдельной посуде взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром, пока не получится плотная светлая пена. Перелейте эту смесь в миску с творожным тестом и аккуратно перемешайте.
  5. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте на 5 минут. Такое время позволит тесту стать упругим и легко формируемым для сырников-пампушек.
  6. Посыпьте оставшуюся муку на тарелку. Слегка увлажненными руками отделите небольшую порцию теста, придайте ему круглую форму, обваляйте в муке и переложите на чистую тарелку или доску. Продолжайте формировать сырники-пампушки, пока не закончится тесто.
  7. Разогрейте растительное масло на средне-сильном огне в большой сковороде, а затем добавьте сливочное масло. Поместите каждый приготовленный сырник на сковороду, слегка придавая ему форму шайбы. Закройте крышкой.
  8. Готовьте сырники-пампушки на минимальном огне в течение 4-5 минут, затем переверните их и готовьте еще 3 минуты под крышкой. Снимите крышку и готовьте еще 1 минуту, пока сырники не станут готовыми.

Подавайте горячими со сметаной, медом и ягодами.

Фантастические сырники пампушки – 3 секрета
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Чем подкормить пионы весной?
Рассказываем об удобрениях для пионов, которые подойдут весной
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
"Огненное кольцо" в Атлантике: ученые предрекли мощную тектоническую активность вдоль периметра Тихого окена
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
Рассказываем причины из-за чего необходимо замачивать лук: совсем скоро сажать
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Правила сожительства питомцев: каких домашних животных ни в коем случае нельзя держать в одной квартире
Правила сожительства питомцев: каких домашних животных ни в коем случае нельзя держать в одной квартире
Последние материалы
Уход за сухими волосами: возвращаем им красоту и блеск
Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за питомцем
Ветеринарный врач Логинов рассказал о мифах про корм для домашних животных
Мать Василия Уткина узнала о его кончине из СМИ
Турецкая авиакомпания не пропускает россиян в Южную Америку
NASA отправит космический корабль для исследования спутника Юпитера Европы
Tesla Model Y стала самым производимым автомобилем в мире в 2023 году
Говорим об удобрении пионов
Экс-переводчица посольства Швейцарии получила условный срок за страховое мошенничество
Как избавиться от пятен шоколада на одежде: пошаговое руководство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников