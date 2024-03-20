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Вкуснейшие сэндвичи с авокадо и шпинатом: идеальный вечерний перекус

Как приготовить сэндвич с авокадо

1:08
Еда

Попробуйте этот потрясающий сэндвич, который можно приготовить всего за несколько минут.

Как приготовить сэндвич с авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by Bex Walton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вы также можете использовать обычный чёрный хлеб, но в этом рецепте используется круассан. Чтобы насладиться этим восхитительным бутербродом, вам понадобятся: пюре из авокадо, листья шпината, круассан, кабачки, творог и немного сливочного масла.

Такие сэндвичи идеально подходят для поездок или для вечернего перекуса.

Ингредиенты

  • Круассаны
  • Соль по необходимости
  • 1 маленький авокадо
  • 1/2 кабачка
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1/4 стакана молодого шпината
  • 1 ломтик творога
  • Чёрный перец по желанию
  • 2 щепотки хлопьев чили

Приготовление

  1. Разрежьте круассан на половинки и намажьте сливочным маслом.
  2. Возьмите мякоть авокадо и разомните её с солью, чёрным перцем и хлопьями красного перца чили. Хорошо перемешайте.
  3. Намажьте пюре из авокадо обе части. Вымойте и положите ломтики кабачков и листья шпината. Добавьте творог. Добавьте ещё несколько слоёв. Выпекайте 5 минут!
Вкуснейшие бутерброды с авокадо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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