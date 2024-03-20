Вкуснейшие сэндвичи с авокадо и шпинатом: идеальный вечерний перекус

Как приготовить сэндвич с авокадо

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот потрясающий сэндвич, который можно приготовить всего за несколько минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Bex Walton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вы также можете использовать обычный чёрный хлеб, но в этом рецепте используется круассан. Чтобы насладиться этим восхитительным бутербродом, вам понадобятся: пюре из авокадо, листья шпината, круассан, кабачки, творог и немного сливочного масла.

Такие сэндвичи идеально подходят для поездок или для вечернего перекуса.

Ингредиенты

Круассаны

Соль по необходимости

1 маленький авокадо

1/2 кабачка

1 столовая ложка сливочного масла

1/4 стакана молодого шпината

1 ломтик творога

Чёрный перец по желанию

2 щепотки хлопьев чили

Приготовление

Разрежьте круассан на половинки и намажьте сливочным маслом. Возьмите мякоть авокадо и разомните её с солью, чёрным перцем и хлопьями красного перца чили. Хорошо перемешайте. Намажьте пюре из авокадо обе части. Вымойте и положите ломтики кабачков и листья шпината. Добавьте творог. Добавьте ещё несколько слоёв. Выпекайте 5 минут!