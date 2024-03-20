Вкуснейшие сэндвичи с авокадо и шпинатом: идеальный вечерний перекус

Попробуйте этот потрясающий сэндвич, который можно приготовить всего за несколько минут.
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Вы также можете использовать обычный чёрный хлеб, но в этом рецепте используется круассан. Чтобы насладиться этим восхитительным бутербродом, вам понадобятся: пюре из авокадо, листья шпината, круассан, кабачки, творог и немного сливочного масла.
Такие сэндвичи идеально подходят для поездок или для вечернего перекуса.
Ингредиенты
Круассаны
Соль по необходимости
1 маленький авокадо
1/2 кабачка
1 столовая ложка сливочного масла
1/4 стакана молодого шпината
1 ломтик творога
Чёрный перец по желанию
2 щепотки хлопьев чили
Приготовление
Разрежьте круассан на половинки и намажьте сливочным маслом.
Возьмите мякоть авокадо и разомните её с солью, чёрным перцем и хлопьями красного перца чили. Хорошо перемешайте.
Намажьте пюре из авокадо обе части. Вымойте и положите ломтики кабачков и листья шпината. Добавьте творог. Добавьте ещё несколько слоёв. Выпекайте 5 минут!
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