Полезный смузи из клюквы, банана и авокадо: высокобелковый коктейль для завтрака с восхитительной кислинкой

Клюквенно-банановое смузи с авокадо: полезный белковый завтрак

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаете о здоровом и сытном завтраке? Тогда попробуйте этот вкусный и невероятно нежный смузи из греческого йогурта с авокадо, бананом, клюквой и творогом.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот напиток может стать полезным завтраком, поддерживая чувство сытости и хорошее самочувствие в течение дня благодаря высокобелковым ингредиентам. Клюква прида`т напитку сладкий и восхитительный вкус. Мюсли добавят коктейлю пищевых волокон.

Ингредиенты

1 авокадо

4 столовые ложки греческого йогурта

1 банан

4 листочка мяты

1/2 стакана клюквенного соуса

1 столовая ложка мёда

2 столовые ложки гранолы

Приготовление

Разрежьте авокадо пополам и смешайте с 1 столовой ложкой мёда. Разлейте равные части смеси в два стакана. Добавьте 2 столовые ложки греческого йогурта. Дайте постоять в холодильнике 10-15 минут. Возьмите 1/2 стакана замоченной клюквы и сделайте смесь с бананом и 2 столовыми ложками мёда. Вылейте это на слой греческого йогурта. Украсьте смузи гранолой, ломтиками банана и мятой.