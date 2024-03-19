Полезный смузи из клюквы, банана и авокадо: высокобелковый коктейль для завтрака с восхитительной кислинкой

Мечтаете о здоровом и сытном завтраке? Тогда попробуйте этот вкусный и невероятно нежный смузи из греческого йогурта с авокадо, бананом, клюквой и творогом.
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Этот напиток может стать полезным завтраком, поддерживая чувство сытости и хорошее самочувствие в течение дня благодаря высокобелковым ингредиентам. Клюква прида`т напитку сладкий и восхитительный вкус. Мюсли добавят коктейлю пищевых волокон.
Ингредиенты
1 авокадо
4 столовые ложки греческого йогурта
1 банан
4 листочка мяты
1/2 стакана клюквенного соуса
1 столовая ложка мёда
2 столовые ложки гранолы
Приготовление
Разрежьте авокадо пополам и смешайте с 1 столовой ложкой мёда. Разлейте равные части смеси в два стакана.
Добавьте 2 столовые ложки греческого йогурта. Дайте постоять в холодильнике 10-15 минут.
Возьмите 1/2 стакана замоченной клюквы и сделайте смесь с бананом и 2 столовыми ложками мёда. Вылейте это на слой греческого йогурта.
Украсьте смузи гранолой, ломтиками банана и мятой.
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