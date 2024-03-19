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Полезный смузи из клюквы, банана и авокадо: высокобелковый коктейль для завтрака с восхитительной кислинкой

Клюквенно-банановое смузи с авокадо: полезный белковый завтрак

1:10
Еда

Мечтаете о здоровом и сытном завтраке? Тогда попробуйте этот вкусный и невероятно нежный смузи из греческого йогурта с авокадо, бананом, клюквой и творогом.

Клюквенно-банановое смузи с авокадо: полезный белковый завтрак
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот напиток может стать полезным завтраком, поддерживая чувство сытости и хорошее самочувствие в течение дня благодаря высокобелковым ингредиентам. Клюква прида`т напитку сладкий и восхитительный вкус. Мюсли добавят коктейлю пищевых волокон.

Ингредиенты

  • 1 авокадо
  • 4 столовые ложки греческого йогурта
  • 1 банан
  • 4 листочка мяты
  • 1/2 стакана клюквенного соуса
  • 1 столовая ложка мёда
  • 2 столовые ложки гранолы

Приготовление

  1. Разрежьте авокадо пополам и смешайте с 1 столовой ложкой мёда. Разлейте равные части смеси в два стакана.
  2. Добавьте 2 столовые ложки греческого йогурта. Дайте постоять в холодильнике 10-15 минут.
  3. Возьмите 1/2 стакана замоченной клюквы и сделайте смесь с бананом и 2 столовыми ложками мёда. Вылейте это на слой греческого йогурта.
  4. Украсьте смузи гранолой, ломтиками банана и мятой.
Рецепт смузи: Смузи с авокадо и черникой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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