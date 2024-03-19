Готовим классические наггетсы из куриной грудки самостоятельно: это совсем несложно!

Классические куриные наггетсы: минимум усилий, максимум удовольствия

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Данный рецепт классических куриных наггетсов от сайта "Лайфхакер.ру" довольно прост в приготовлении.

Фото: flickr. com by Harsha K R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 2 куриные грудки,

— 1 столовая ложка молотого чеснока,

— щепотка соли,

— 0,5 чайной ложки чёрного перца,

— 70 г муки,

— 100 г панировочных сухарей,

— 1 яйцо,

— оливковое масло для жарки.

Приготовление

Для начала вам нужно смешать молотый чеснок, соль, чёрный перец и муку. Затем нарежьте куриные грудки на кусочки и обваляйте их в полученной смеси. Далее насыпьте панировочные сухари в отдельную тарелку, в другой миске взбейте яйцо. Обмакните кусочки курицы сначала в яйцо, затем в панировочные сухари. Выложите готовые кусочки на тарелку и поместите в холодильник на 20 минут. Разогрейте оливковое масло на сковороде. Жарьте курицу на среднем огне до получения золотистого цвета.

После этого ваши классические куриные наггетсы будут готовы к подаче. Приятного аппетита!