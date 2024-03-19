Как правильно приготовить брокколи на сковороде: последовательность действий

Для приготовления брокколи на сковороде потребуется немного брокколи, чеснок, соль, перец и масло для жарки. Об этом напоминает сайт menza-cafe.ru.
Фото: creativecommons.org by Alabama Extension is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Если вы не хотите использовать мясо, можно начать с вымачивания брокколи в солёной воде в течение 10 минут.
Замороженную брокколи можно промыть горячей водой или оставить на ночь на нижней полке холодильника.
Соцветия следует разделить на маленькие кусочки, чтобы избежать сырых участков в конечном блюде.
Затем брокколи следует отварить. Поместите соцветия в большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите их около 7 минут. Откиньте воду и дайте им стечь.
Пока брокколи кипятятся, вы можете почистить и нарезать чеснок тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла и чеснок. Обжарьте его до золотистого цвета, чтобы он придал маслу свой аромат и вкус.
Когда чеснок будет готов, добавьте на сковороду брокколи. Жарьте их на среднем огне около 5 минут, пока не появится золотистая корочка на соцветиях.
Блюдо готово! Посыпьте специями по вкусу и подавайте горячим. Брокколи идеально сочетается с различными видами мяса или рыбы. Вы также можете добавить любой соус по вашему выбору, такой как сливочный или томатный соус. Это простое и вкусное блюдо, которое может стать отличным выбором для завтрака или обеда.
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