Как правильно приготовить брокколи на сковороде: последовательность действий

Как приготовить брокколи на сковороде: основные правила и нюансы

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления брокколи на сковороде потребуется немного брокколи, чеснок, соль, перец и масло для жарки. Об этом напоминает сайт menza-cafe.ru.

Фото: creativecommons.org by Alabama Extension is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Если вы не хотите использовать мясо, можно начать с вымачивания брокколи в солёной воде в течение 10 минут.

Замороженную брокколи можно промыть горячей водой или оставить на ночь на нижней полке холодильника. Соцветия следует разделить на маленькие кусочки, чтобы избежать сырых участков в конечном блюде. Затем брокколи следует отварить. Поместите соцветия в большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите их около 7 минут. Откиньте воду и дайте им стечь. Пока брокколи кипятятся, вы можете почистить и нарезать чеснок тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла и чеснок. Обжарьте его до золотистого цвета, чтобы он придал маслу свой аромат и вкус. Когда чеснок будет готов, добавьте на сковороду брокколи. Жарьте их на среднем огне около 5 минут, пока не появится золотистая корочка на соцветиях.

Блюдо готово! Посыпьте специями по вкусу и подавайте горячим. Брокколи идеально сочетается с различными видами мяса или рыбы. Вы также можете добавить любой соус по вашему выбору, такой как сливочный или томатный соус. Это простое и вкусное блюдо, которое может стать отличным выбором для завтрака или обеда.