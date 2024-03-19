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Зелёный салат с огурцами и морковью: дополните его питой и хумусом. Необыкновенный вкус, а делается очень просто

Зелёный салат с питой и хумусом: оригинальный и простой рецепт

0:49
Еда

Приготовьте этот простой салат с огурцами, морковью и смесью зелени за пару минут, дополнив его аппетитной питой и хумусом! Всего лишь немного бальзамического уксуса и оливкового масла — и блюдо уже заиграет новыми красками.

Зелёный салат с питой и хумусом: оригинальный и простой рецепт
Фото: Own work by Md Nurunnabi is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 2 чашки смеси салатной зелени
  • 1/2 стакана нарезанного огурца
  • 2 столовые ложки тёртой моркови
  • 1,5 чайной ложки оливкового масла
  • 1,5 чайной ложки бальзамического уксуса
  • Щепотка соли
  • Щепотка молотого перца
  • Цельнозерновой лаваш, поджаренный
  • 1/4 стакана хумуса

Приготовление

Выложите на большую тарелку зелень, огурец и морковь. Полить маслом и уксусом. Посыпать солью и перцем. Подавайте с питой и хумусом.

Быстрый и Вкусный Салат из Огурцов!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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