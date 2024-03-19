Зелёный салат с огурцами и морковью: дополните его питой и хумусом. Необыкновенный вкус, а делается очень просто

Зелёный салат с питой и хумусом: оригинальный и простой рецепт

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Приготовьте этот простой салат с огурцами, морковью и смесью зелени за пару минут, дополнив его аппетитной питой и хумусом! Всего лишь немного бальзамического уксуса и оливкового масла — и блюдо уже заиграет новыми красками.

Фото: Own work by Md Nurunnabi is licensed under public domain

Ингредиенты

2 чашки смеси салатной зелени

1/2 стакана нарезанного огурца

2 столовые ложки тёртой моркови

1,5 чайной ложки оливкового масла

1,5 чайной ложки бальзамического уксуса

Щепотка соли

Щепотка молотого перца

Цельнозерновой лаваш, поджаренный

1/4 стакана хумуса

Приготовление

Выложите на большую тарелку зелень, огурец и морковь. Полить маслом и уксусом. Посыпать солью и перцем. Подавайте с питой и хумусом.