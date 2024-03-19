Зелёный салат с огурцами и морковью: дополните его питой и хумусом. Необыкновенный вкус, а делается очень просто

Приготовьте этот простой салат с огурцами, морковью и смесью зелени за пару минут, дополнив его аппетитной питой и хумусом! Всего лишь немного бальзамического уксуса и оливкового масла — и блюдо уже заиграет новыми красками.
Фото: Own work by Md Nurunnabi is licensed under public domain
Ингредиенты
2 чашки смеси салатной зелени
1/2 стакана нарезанного огурца
2 столовые ложки тёртой моркови
1,5 чайной ложки оливкового масла
1,5 чайной ложки бальзамического уксуса
Щепотка соли
Щепотка молотого перца
Цельнозерновой лаваш, поджаренный
1/4 стакана хумуса
Приготовление
Выложите на большую тарелку зелень, огурец и морковь. Полить маслом и уксусом. Посыпать солью и перцем. Подавайте с питой и хумусом.
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