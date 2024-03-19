Салат с курицей-гриль, свежими ягодами и орехами пекан: такое блюдо не стыдно поставить на праздничный стол

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Салат из курицы-гриль с фруктами: вкусный и необычный

1:36
Еда

Этот салат с курицей-гриль — очень вкусный и необычный. Летом можно использовать свежие ягоды (клубнику, чернику, малину или ежевику), а зимой — дольки апельсина. Этот потрясающий рецепт салата у вас обязательно попросят друзья!

Салат из курицы-гриль с фруктами: вкусный и необычный
Фото: allrecipes.com by MAISAN DJUHADI

Ингредиенты

  • Полкило куриных грудок без кожи и костей
  • 1/2 стакана орехов пекан
  • 1/3 стакана красного винного уксуса
  • 1/2 стакана белого сахара
  • 1 стакан растительного масла
  • 1/2 луковицы, измельчённой
  • 1 чайная ложка молотой горчицы
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/4 чайной ложки молотого белого перца
  • Листья салата Бибб — промыть, высушить и порвать
  • 1 чашка нарезанной свежей клубники

Приготовление

  1. Разогрейте гриль до высокой температуры. Слегка смажьте решётку гриля маслом. Жарьте курицу на гриле, пока не потечёт прозрачный сок, примерно по 8 минут с каждой стороны. Снимите с огня, остудите и нарежьте. Отложите в сторону.
  2. Тем временем положите орехи пекан на сухую сковороду и поставьте на средний огонь. Готовьте орехи пекан, часто помешивая, до появления аромата, около 8 минут. Снимите с огня и отставьте в сторону.
  3. Приготовление заправки: смешайте в блендере красный винный уксус, сахар, растительное масло, лук, горчицу, соль и перец.
  4. Разложите салат по сервировочным тарелкам. Сверху выложите ломтики жареной курицы, клубнику и орехи пекан.
  5. Полейте заправкой и подавайте.
САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ ГРИЛЬ С ХРУСТЯЩИМИ ОВОЩАМИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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