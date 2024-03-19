Салат с курицей-гриль, свежими ягодами и орехами пекан: такое блюдо не стыдно поставить на праздничный стол

Этот салат с курицей-гриль — очень вкусный и необычный. Летом можно использовать свежие ягоды (клубнику, чернику, малину или ежевику), а зимой — дольки апельсина. Этот потрясающий рецепт салата у вас обязательно попросят друзья!
Фото: allrecipes.com by MAISAN DJUHADI
Ингредиенты
Полкило куриных грудок без кожи и костей
1/2 стакана орехов пекан
1/3 стакана красного винного уксуса
1/2 стакана белого сахара
1 стакан растительного масла
1/2 луковицы, измельчённой
1 чайная ложка молотой горчицы
1 чайная ложка соли
1/4 чайной ложки молотого белого перца
Листья салата Бибб — промыть, высушить и порвать
1 чашка нарезанной свежей клубники
Приготовление
Разогрейте гриль до высокой температуры. Слегка смажьте решётку гриля маслом. Жарьте курицу на гриле, пока не потечёт прозрачный сок, примерно по 8 минут с каждой стороны. Снимите с огня, остудите и нарежьте. Отложите в сторону.
Тем временем положите орехи пекан на сухую сковороду и поставьте на средний огонь. Готовьте орехи пекан, часто помешивая, до появления аромата, около 8 минут. Снимите с огня и отставьте в сторону.
Приготовление заправки: смешайте в блендере красный винный уксус, сахар, растительное масло, лук, горчицу, соль и перец.
Разложите салат по сервировочным тарелкам. Сверху выложите ломтики жареной курицы, клубнику и орехи пекан.
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