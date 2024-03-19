Салат с курицей-гриль, свежими ягодами и орехами пекан: такое блюдо не стыдно поставить на праздничный стол

Салат из курицы-гриль с фруктами: вкусный и необычный

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат с курицей-гриль — очень вкусный и необычный. Летом можно использовать свежие ягоды (клубнику, чернику, малину или ежевику), а зимой — дольки апельсина. Этот потрясающий рецепт салата у вас обязательно попросят друзья!

Фото: allrecipes.com by MAISAN DJUHADI

Ингредиенты

Полкило куриных грудок без кожи и костей

1/2 стакана орехов пекан

1/3 стакана красного винного уксуса

1/2 стакана белого сахара

1 стакан растительного масла

1/2 луковицы, измельчённой

1 чайная ложка молотой горчицы

1 чайная ложка соли

1/4 чайной ложки молотого белого перца

Листья салата Бибб — промыть, высушить и порвать

1 чашка нарезанной свежей клубники

Приготовление

Разогрейте гриль до высокой температуры. Слегка смажьте решётку гриля маслом. Жарьте курицу на гриле, пока не потечёт прозрачный сок, примерно по 8 минут с каждой стороны. Снимите с огня, остудите и нарежьте. Отложите в сторону. Тем временем положите орехи пекан на сухую сковороду и поставьте на средний огонь. Готовьте орехи пекан, часто помешивая, до появления аромата, около 8 минут. Снимите с огня и отставьте в сторону. Приготовление заправки: смешайте в блендере красный винный уксус, сахар, растительное масло, лук, горчицу, соль и перец. Разложите салат по сервировочным тарелкам. Сверху выложите ломтики жареной курицы, клубнику и орехи пекан. Полейте заправкой и подавайте.