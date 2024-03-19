Зелёный стейк: попробуйте этот роскошный вегетарианский деликатес, приготовленный из шпината, киноа и эдамаме

Как приготовить вкусный вегетарианский стейк

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Зелёный стейк — это роскошный вегетарианский деликатес, приготовленный из таких суперпродуктов, как шпинат, киноа и бобы эдамаме.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это блюдо станет популярным среди ваших гостей, поскольку выполнено в необычных и экзотических вкусовых сочетаниях, перед ним просто невозможно устоять. В блюде содержатся ингредиенты с высоким содержанием клетчатки, такие как брокколи, киноа и эдамаме. Оно также состоит из ингредиентов, богатых белком и действующих как антиоксидант.

Ингредиенты

20 г брокколи

20 г бобов эдамаме

20 г спаржи

5 г овсяных хлопьев

3 г семян льна

10 г лука

10 г соли

8 г порошка карри

30 г шпината

10 г киноа

15 г творога

5 г тыквенных семечек

5 г чеснока

10 мл оливкового масла

3 г чёрного перца

5 г тимьяна

Приготовление

Вымойте и мелко нарежьте отдельно все овощи, кроме эдамаме. В кухонном комбайне крупно измельчите бобы эдамаме. Поставьте кастрюлю на средний огонь и отварите киноа до готовности в небольшом количестве воды. Когда всё будет готово, обжарьте в сковороде тыкву и семена льна. Обжарьте измельчённый чеснок и лук, добавьте тимьян и порошок карри. Добавляйте по одному нарезанные овощи и тушите, пока они не станут мягкими и вся вода не выпарится. В миску с охлаждёнными овощами добавьте смесь жареных семян, творог, овсяные хлопья и вареную киноа и хорошо перемешайте. Смесь для котлет готова. Сформируйте котлетку и приготовьте её на гриле либо обжарьте на сковороде, используя немного масла. Когда стейк будет готов, наслаждайтесь им с охлаждённым йогуртом.