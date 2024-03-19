Зелёный стейк: попробуйте этот роскошный вегетарианский деликатес, приготовленный из шпината, киноа и эдамаме

Зелёный стейк — это роскошный вегетарианский деликатес, приготовленный из таких суперпродуктов, как шпинат, киноа и бобы эдамаме.
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Это блюдо станет популярным среди ваших гостей, поскольку выполнено в необычных и экзотических вкусовых сочетаниях, перед ним просто невозможно устоять. В блюде содержатся ингредиенты с высоким содержанием клетчатки, такие как брокколи, киноа и эдамаме. Оно также состоит из ингредиентов, богатых белком и действующих как антиоксидант.
Ингредиенты
20 г брокколи
20 г бобов эдамаме
20 г спаржи
5 г овсяных хлопьев
3 г семян льна
10 г лука
10 г соли
8 г порошка карри
30 г шпината
10 г киноа
15 г творога
5 г тыквенных семечек
5 г чеснока
10 мл оливкового масла
3 г чёрного перца
5 г тимьяна
Приготовление
Вымойте и мелко нарежьте отдельно все овощи, кроме эдамаме. В кухонном комбайне крупно измельчите бобы эдамаме.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и отварите киноа до готовности в небольшом количестве воды. Когда всё будет готово, обжарьте в сковороде тыкву и семена льна.
Обжарьте измельчённый чеснок и лук, добавьте тимьян и порошок карри.
Добавляйте по одному нарезанные овощи и тушите, пока они не станут мягкими и вся вода не выпарится.
В миску с охлаждёнными овощами добавьте смесь жареных семян, творог, овсяные хлопья и вареную киноа и хорошо перемешайте. Смесь для котлет готова.
Сформируйте котлетку и приготовьте её на гриле либо обжарьте на сковороде, используя немного масла.
Когда стейк будет готов, наслаждайтесь им с охлаждённым йогуртом.
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