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Зелёный стейк: попробуйте этот роскошный вегетарианский деликатес, приготовленный из шпината, киноа и эдамаме

Как приготовить вкусный вегетарианский стейк

1:52
Еда

Зелёный стейк — это роскошный вегетарианский деликатес, приготовленный из таких суперпродуктов, как шпинат, киноа и бобы эдамаме.

Как приготовить вкусный вегетарианский стейк
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это блюдо станет популярным среди ваших гостей, поскольку выполнено в необычных и экзотических вкусовых сочетаниях, перед ним просто невозможно устоять. В блюде содержатся ингредиенты с высоким содержанием клетчатки, такие как брокколи, киноа и эдамаме. Оно также состоит из ингредиентов, богатых белком и действующих как антиоксидант.

Ингредиенты

  • 20 г брокколи
  • 20 г бобов эдамаме
  • 20 г спаржи
  • 5 г овсяных хлопьев
  • 3 г семян льна
  • 10 г лука
  • 10 г соли
  • 8 г порошка карри
  • 30 г шпината
  • 10 г киноа
  • 15 г творога
  • 5 г тыквенных семечек
  • 5 г чеснока
  • 10 мл оливкового масла
  • 3 г чёрного перца
  • 5 г тимьяна

Приготовление

  1. Вымойте и мелко нарежьте отдельно все овощи, кроме эдамаме. В кухонном комбайне крупно измельчите бобы эдамаме.
  2. Поставьте кастрюлю на средний огонь и отварите киноа до готовности в небольшом количестве воды. Когда всё будет готово, обжарьте в сковороде тыкву и семена льна.
  3. Обжарьте измельчённый чеснок и лук, добавьте тимьян и порошок карри.
  4. Добавляйте по одному нарезанные овощи и тушите, пока они не станут мягкими и вся вода не выпарится.
  5. В миску с охлаждёнными овощами добавьте смесь жареных семян, творог, овсяные хлопья и вареную киноа и хорошо перемешайте. Смесь для котлет готова.
  6. Сформируйте котлетку и приготовьте её на гриле либо обжарьте на сковороде, используя немного масла.
  7. Когда стейк будет готов, наслаждайтесь им с охлаждённым йогуртом.
ВЕГАНСКИЙ СТЕЙК vs МЯСНОЙ СТЕЙК
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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