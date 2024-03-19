Богатый белком суп из нута и моркови: мало калорий, надолго сохранит чувство сытости, укрепит мышцы

Суп из нута и моркови: вкусное диетическое блюдо для желающих похудеть

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете рецепт вкусного и полезного супа, попробуйте этот. Он готовится всего из нескольких ингредиентов и отлично подходит для тех, кто следит за своим весом.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот богатый белком суп с низким содержанием калорий сохранит чувство сытости в течение дня и поможет укрепить мышцы, здоровье костей, улучшить память и регенерацию клеток. И все благодаря питательным веществам, которые содержатся в моркови и нуте.

Ингредиенты

2 чашки нута

Вода по мере необходимости

Чёрный перец по желанию

1 луковица

2 столовые ложки сливочного масла

2 моркови

Соль по необходимости

4 зубчика чеснока

1/2 чайной ложки паприки

Приготовление

Замочите нут на ночь. Перед приготовлением слейте воду и варите нут вместе с морковью. Когда нут будет готов, дайте ему остыть, перемешайте суп. Возьмите сковороду, добавьте сливочное масло, мелко нарезанный чеснок и лук, хорошо обжарьте. Залейте суп зажаркой, приправьте солью, перцем и паприкой и наслаждайтесь.