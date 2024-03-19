Богатый белком суп из нута и моркови: мало калорий, надолго сохранит чувство сытости, укрепит мышцы

Если вы ищете рецепт вкусного и полезного супа, попробуйте этот. Он готовится всего из нескольких ингредиентов и отлично подходит для тех, кто следит за своим весом.
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Этот богатый белком суп с низким содержанием калорий сохранит чувство сытости в течение дня и поможет укрепить мышцы, здоровье костей, улучшить память и регенерацию клеток. И все благодаря питательным веществам, которые содержатся в моркови и нуте.
Ингредиенты
2 чашки нута
Вода по мере необходимости
Чёрный перец по желанию
1 луковица
2 столовые ложки сливочного масла
2 моркови
Соль по необходимости
4 зубчика чеснока
1/2 чайной ложки паприки
Приготовление
Замочите нут на ночь. Перед приготовлением слейте воду и варите нут вместе с морковью.
Когда нут будет готов, дайте ему остыть, перемешайте суп.
Возьмите сковороду, добавьте сливочное масло, мелко нарезанный чеснок и лук, хорошо обжарьте. Залейте суп зажаркой, приправьте солью, перцем и паприкой и наслаждайтесь.
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