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Лодочки из батата, фаршированные брокколи и творогом: вкусная и сытная хрустящая закуска готовится легко и быстро

Простой рецепт лодочек из сладкого картофеля

1:07
Еда

Хотите вкусную, хрустящую и сытную закуску? Тогда этот рецепт для вас. Ведь эти лодочки из батата можно приготовить всего за несколько минут, используя доступные ингредиенты.

Простой рецепт лодочек из сладкого картофеля
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Ингредиенты

  • 2 батата
  • 1 чашка бланшированной брокколи
  • Соль по необходимости
  • 1 чайная ложка порошка красного перца чили
  • 1/2 стакана творога
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Чёрный перец по желанию
  • 2 горсти листьев кориандра

Приготовление

  1. Чтобы сделать эту простую лодочку из сладкого картофеля, вымойте и замочите батат в тёплой воде, а затем ополосните его холодной водой.
  2. Затем разрежьте пополам и с помощью ложки сделайте полость в центре. Возьмите "внутренности" батата и положите в миску, добавьте раскрошенный творог, бланшированную брокколи и нут и хорошо перемешайте.
  3. Затем добавьте нарезанные листья кориандра, перец, красный перец чили и 1 столовую ложку оливкового масла. Нафаршируйте смесью лодочки. Поместите в форму и запекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
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