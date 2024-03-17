Лодочки из батата, фаршированные брокколи и творогом: вкусная и сытная хрустящая закуска готовится легко и быстро

Хотите вкусную, хрустящую и сытную закуску? Тогда этот рецепт для вас. Ведь эти лодочки из батата можно приготовить всего за несколько минут, используя доступные ингредиенты.
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Ингредиенты
2 батата
1 чашка бланшированной брокколи
Соль по необходимости
1 чайная ложка порошка красного перца чили
1/2 стакана творога
1 столовая ложка оливкового масла
Чёрный перец по желанию
2 горсти листьев кориандра
Приготовление
Чтобы сделать эту простую лодочку из сладкого картофеля, вымойте и замочите батат в тёплой воде, а затем ополосните его холодной водой.
Затем разрежьте пополам и с помощью ложки сделайте полость в центре. Возьмите "внутренности" батата и положите в миску, добавьте раскрошенный творог, бланшированную брокколи и нут и хорошо перемешайте.
Затем добавьте нарезанные листья кориандра, перец, красный перец чили и 1 столовую ложку оливкового масла. Нафаршируйте смесью лодочки. Поместите в форму и запекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов.
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