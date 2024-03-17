Этот сочный и нежный шоколадно-трюфельный торт готовится без яиц и удивит даже самых взыскательных гурманов

Шоколадно-трюфельный торт без яиц: пошаговый рецепт

Этот сочный и нежный шоколадно-трюфельный торт готовится без яиц, поэтому он удовлетворит даже самых взыскательных гурманов.

Фото: Flickr by Ehud Kenan from Israel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Благодаря своей бархатистой гладкой текстуре и яркому шоколадному вкусу этот торт поразит ваши вкусовые рецепторы и всех гостей, которым посчастливиться угоститься кусочком.

Итак, давайте приступим к делу и отправимся в аппетитное шоколадное путешествие!

Ингредиенты

1,5 стакана муки

1/4 стакана какао-порошка

1/2 чайной ложки соли

1/2 стакана растительного масла

1/2 стакана кипятка

280 г тёмного шоколада

1 стакан сахарного песка

1 чайная ложка пищевой соды

1 стакан йогурта (творога)

1 чайная ложка ванильного экстракта

1, 5 стакана густых сливок

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов и смажьте круглую форму для торта сливочным маслом или кулинарным спреем. Смешайте в большой миске муку, сахарный песок, какао-порошок, пищевую соду и соль. Для равномерного распределения взбейте вилкой. Также смешайте в отдельной миске простой йогурт, растительное масло и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте смесь. Постепенно вмешайте влажную смесь к сухим ингредиентам. Медленно влейте горячую воду и осторожно введите её в тесто. От горячей воды пирог становится влажным и нежным. Разровняйте тесто лопаткой. Чтобы избавиться от пузырьков воздуха, аккуратно постучите формой по столу. Выпекайте от 30 до 35 минут. После достаньте пирог из духовки и дайте ему полностью остыть в форме. Приготовьте глазурь, пока торт остывает. Растопите тёмный шоколад. Густые сливки следует взбить до мягких пиков в отдельной миске. Продолжая взбивать, медленно добавьте растопленный шоколад. Продолжайте взбивать, пока глазурь не станет густой и блестящей. Поместите остывший торт на сервировочную тарелку и обильно распределите шоколадно-трюфельную глазурь по верху и бокам торта с помощью лопаточки или инструмента для украшения торта. Украсьте торт шоколадными завитками, посыпкой или свежими ягодами.