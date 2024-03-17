Фруктово-ягодное парфе: добавляем мюсли, орехи и йогурт и наслаждаемся нежным французским десертом вместе с близкими

Фруктово-ягодное парфе: как приготовить знаменитый французский десерт

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Постепенно подходит время наслаждаться вкусными охлаждёнными десертами, например, парфе.

Фото: Own work by Missvain is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Этот замороженный десерт родом из Франции. Но его можно приготовить и дома из доступных ингредиентов. В этом рецепте в состав входят

мюсли,

орехи

и йогурт,

а также такие ягоды, как ежевика, черника, малина и клубника.

Этот десерт можно подавать практически по любому поводу и к любому празднику. Приготовление занимает всего 25 минут. Итак, наслаждайтесь этим десертом вместе со своими близкими!

Ингредиенты

1,5 стакана гранолы

8 столовых ложек обезжиренного йогурта

1/2 сахара

1 стакан малины

1 чашка ежевики

1 чашка черники

4 столовые ложки мёда

1 чашка клубники

Приготовление

Возьмите кастрюлю, налейте немного воды, затем добавьте немного сахара, дайте закипеть и выключите огонь. Тем временем моем и нарезаем ягоды. Затем добавьте ягоды и помешивайте 3-4 минуты. Дайте ягодам пропитаться сахаром. Затем возьмите 3 небольших стеклянных стаканчика, на дно насыпьте мюсли, а затем залейте йогуртом. После того, как вы закончите разливать йогурт в каждый стакан, сбрызните сверху мёдом, затем выложите все ягоды. В конце поставьте стаканчики в холодильник для остывания примерно на полчаса. Подавайте охлаждённым.