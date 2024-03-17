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Фруктово-ягодное парфе: добавляем мюсли, орехи и йогурт и наслаждаемся нежным французским десертом вместе с близкими

Фруктово-ягодное парфе: как приготовить знаменитый французский десерт

1:29
Еда

Постепенно подходит время наслаждаться вкусными охлаждёнными десертами, например, парфе.

Фруктово-ягодное парфе: как приготовить знаменитый французский десерт
Фото: Own work by Missvain is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Этот замороженный десерт родом из Франции. Но его можно приготовить и дома из доступных ингредиентов. В этом рецепте в состав входят

  • мюсли,
  • орехи
  • и йогурт,
  • а также такие ягоды, как ежевика, черника, малина и клубника.

Этот десерт можно подавать практически по любому поводу и к любому празднику. Приготовление занимает всего 25 минут. Итак, наслаждайтесь этим десертом вместе со своими близкими!

Ингредиенты

  • 1,5 стакана гранолы
  • 8 столовых ложек обезжиренного йогурта
  • 1/2 сахара
  • 1 стакан малины
  • 1 чашка ежевики
  • 1 чашка черники
  • 4 столовые ложки мёда
  • 1 чашка клубники

Приготовление

  1. Возьмите кастрюлю, налейте немного воды, затем добавьте немного сахара, дайте закипеть и выключите огонь. Тем временем моем и нарезаем ягоды. Затем добавьте ягоды и помешивайте 3-4 минуты. Дайте ягодам пропитаться сахаром.
  2. Затем возьмите 3 небольших стеклянных стаканчика, на дно насыпьте мюсли, а затем залейте йогуртом. После того, как вы закончите разливать йогурт в каждый стакан, сбрызните сверху мёдом, затем выложите все ягоды.
  3. В конце поставьте стаканчики в холодильник для остывания примерно на полчаса. Подавайте охлаждённым.
Фруктовое парфе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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