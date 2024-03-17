Фруктово-ягодное парфе: добавляем мюсли, орехи и йогурт и наслаждаемся нежным французским десертом вместе с близкими

Постепенно подходит время наслаждаться вкусными охлаждёнными десертами, например, парфе.
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Этот замороженный десерт родом из Франции. Но его можно приготовить и дома из доступных ингредиентов. В этом рецепте в состав входят
мюсли,
орехи
и йогурт,
а также такие ягоды, как ежевика, черника, малина и клубника.
Этот десерт можно подавать практически по любому поводу и к любому празднику. Приготовление занимает всего 25 минут. Итак, наслаждайтесь этим десертом вместе со своими близкими!
Ингредиенты
1,5 стакана гранолы
8 столовых ложек обезжиренного йогурта
1/2 сахара
1 стакан малины
1 чашка ежевики
1 чашка черники
4 столовые ложки мёда
1 чашка клубники
Приготовление
Возьмите кастрюлю, налейте немного воды, затем добавьте немного сахара, дайте закипеть и выключите огонь. Тем временем моем и нарезаем ягоды. Затем добавьте ягоды и помешивайте 3-4 минуты. Дайте ягодам пропитаться сахаром.
Затем возьмите 3 небольших стеклянных стаканчика, на дно насыпьте мюсли, а затем залейте йогуртом. После того, как вы закончите разливать йогурт в каждый стакан, сбрызните сверху мёдом, затем выложите все ягоды.
В конце поставьте стаканчики в холодильник для остывания примерно на полчаса. Подавайте охлаждённым.
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