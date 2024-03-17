Салат Кобб с хрустящим зелёным салатом и вкусной начинкой из бекона и курицы. Это блюдо станет хитом на вашем столе

Салат Кобб: рецепт самого популярного американского блюда

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот достойный ресторана рецепт салата Кобб с хрустящим салатом и вкусной начинкой обязательно станет хитом на любом столе.

Фото: flickr.com by David Huang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кобб — блюдо, состоящее из листьев салата с беконом, курицей, варёными яйцами, помидорами и другими ингредиентами, которые располагаются аккуратными рядами. Традиционно подаётся в качестве основного блюда. Происхождение классического салата не ясно, но многие полагают, что он был создан в конце 1930-х годов в ресторане Brown Derby в Голливуде.

Ингредиенты

6 ломтиков бекона

3 яйца

Салат айсберг, нарезанный

3 чашки нарезанного приготовленного куриного мяса

2 помидора, нарезанных

3/4 стакана голубого сыра, раскрошенного

Зелёный лук, нарезанный

1 авокадо — очистить и нарезать кубиками

Заправка для салата

Приготовление

Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой, доведите до кипения, затем накройте крышкой и снимите с огня. Дайте яйцам постоять 10-12 минут, затем остудите, очистите и нарежьте. Пока яйца готовятся, положите бекон в большую глубокую сковороду. Готовьте на среднем огне до появления коричневого цвета, 7-10 минут. Порежьте и отложите в сторону. Разложите нашинкованный салат по отдельным тарелкам. Сверху выложите ряды бекона, яиц, курицы, помидоров, голубого сыра, зелёного лука и авокадо. Полить заправкой.