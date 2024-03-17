Салат Кобб с хрустящим зелёным салатом и вкусной начинкой из бекона и курицы. Это блюдо станет хитом на вашем столе

Этот достойный ресторана рецепт салата Кобб с хрустящим салатом и вкусной начинкой обязательно станет хитом на любом столе.
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Кобб — блюдо, состоящее из листьев салата с беконом, курицей, варёными яйцами, помидорами и другими ингредиентами, которые располагаются аккуратными рядами. Традиционно подаётся в качестве основного блюда. Происхождение классического салата не ясно, но многие полагают, что он был создан в конце 1930-х годов в ресторане Brown Derby в Голливуде.
Ингредиенты
6 ломтиков бекона
3 яйца
Салат айсберг, нарезанный
3 чашки нарезанного приготовленного куриного мяса
2 помидора, нарезанных
3/4 стакана голубого сыра, раскрошенного
Зелёный лук, нарезанный
1 авокадо — очистить и нарезать кубиками
Заправка для салата
Приготовление
Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой, доведите до кипения, затем накройте крышкой и снимите с огня. Дайте яйцам постоять 10-12 минут, затем остудите, очистите и нарежьте.
Пока яйца готовятся, положите бекон в большую глубокую сковороду. Готовьте на среднем огне до появления коричневого цвета, 7-10 минут. Порежьте и отложите в сторону.
Разложите нашинкованный салат по отдельным тарелкам. Сверху выложите ряды бекона, яиц, курицы, помидоров, голубого сыра, зелёного лука и авокадо. Полить заправкой.
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