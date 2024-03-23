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Сколько чашек чая можно пить в день, не вредя своему организму. Проверьте себя

Норма чая в день: проверьте себя, не нарушаете ли вы норму

1:35
Еда

На страницах медицинских изданий и различных интернет-ресурсов нередко можно встретить различные информационные материалы о полезных свойствах чая.

Норма чая в день: проверьте себя, не нарушаете ли вы норму
Фото: flickr.com by moonlightbulb is licensed under CC BY 2.0.

Особенно высоко оценивается зелёный чай, который признан одним из самых благотворных напитков для поддержания здоровья, похудения и сохранения красоты.

Но не стоит забывать, что даже в случае с таким полезным напитком, превышение определённой нормы может нанести вред здоровью. Нужно быть внимательным и следить за количеством выпитого за день чая, чтобы не нарушить некую "чайную" норму.

В чае разных сортов содержатся много танина и различных видов антиоксидантов, которые способствуют защите от преждевременного старения клеток. Более того, чай способствует улучшению обмена веществ, обладает тонизирующим эффектом и поддерживает здоровый уровень артериального давления.

Тем не менее необходимо пристально следить за количеством чая, выпиваемого в течение дня, и не превышать максимально допустимую норму.

Считается, что умеренное количество чая не причинит вред организму и здоровью. Однако стоит помнить, что не стоит употреблять больше четырёх стандартных чашек чая в течение дня.

При избыточном потреблении чая, особенно в таких дозах, можно предположить, что вместо обычной чистой воды мы впитываем больше чая. Однако такая замена настоящей воды категорически недопустима.

Чай, благодаря мочегонному эффекту, способствует выводу воды из организма, что может привести к обезвоживанию. Так что помните, что умеренность и баланс — залог здоровья.

Вот что будет, если пить зеленый чай каждый день (Вот это да)
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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